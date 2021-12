In Deutschland bietet SGAM AI fünf alternative Fonds zum öffentlichen Vertrieb an: Die Long-only-Fonds Renaissance Institutional Equity (WKN der Euro-Klasse: A0LGVL), der allerdings in Kürze wegen geringen Volumens aufgelöst werden soll, den Caxton Equity (A0MM81) und Highbridge Statistically Enhanced Equity Portfolio U.S. (A0MM82) sowie die quantitativ gemangten Fonds Equisys Euroland (A0B7R0) und Equisys Japan (A0F6AK).