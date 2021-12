Socgen: Schnelle Seitwärts-Scheine

Das Prinzip ist einfach: Die Scheine, emittiert zu Preisen zwischen 7,20 Euro und 9,76 Euro, zahlen am Ende der nur wenige Monate dauernden Laufzeit 10 Euro zurück, wenn der Basiswert weder die untere, noch die obere Schwelle berührt. So kostet ein Schein auf Daimler mit einer Laufzeit bis Ende Juli 2009 aktuell 7,73 Euro. Die Zahlung von 10 Euro zum Laufzeitende gibt es, wenn Daimler – aktueller Kurs: 26,75 Euro – bis dahin in einem Korridor zwischen 15 Euro und 35 Euro bleibt. Die Rückzahlung entspricht einem Ertrag von 29,4 Prozent oder aufs Jahr hochgerechneten 175 Prozent. Die hohe Chance bezahlen Anleger mit dem Risiko des Totalverlusts: Verlässt der Basiswert den Korridor, gibt es nichts zurück.Neben den neuen Aktien-Optionsscheinen bietet Société Générale auch Inline-Produkte auf den Dax, den Euro Stoxx 50 sowie den Brent Future und Gold. Eine vollständige Übersicht gibt es hier