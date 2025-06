Fintechs: Warum Trade Republic der Social-Media-König ist

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Mit regelmäßig über 300.000 Aufrufen pro Reel und dem 20-fachen an Reaktionen im Vergleich zum Zweitplatzierten Revolut setzt Trade Republic auf Instagram Maßstäbe. Das Erfolgsrezept: tägliche Beiträge zu aktuellen Finanzthemen aufbereitet in Formaten wie „Top Mover der Woche“ oder „Quartalszahlen kompakt“. Diese zeigen beispielsweise, welche Unternehmen gerade besonders stark im Kurs zulegen oder wie die aktuellen Geschäftszahlen großer Börsenkonzerne ausfallen.

© Webnetz / finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025)

Revolut erzielt die zweitmeisten Interaktionen – vor allem mit Lifestyle-orientiertem Content. Im Mittelpunkt stehen dabei häufig Designaspekte, wie etwa individuell gestaltete Kreditkarten. Ergänzt wird der Auftritt durch Kooperationen mit bekannten Marken – darunter die NBA Europe. In einem Gewinnspiel hatten Nutzer die Chance, Tickets für ein NBA-Spiel zu gewinnen.

© Webnetz / Daten: finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025)

Besonders bitter fällt der Vergleich für Klarna aus. Das schwedische Fintech thront zwar mit 750.000 Followern an der Spitze, erzielt aber nur 2.000 Reaktionen im Analysezeitraum. Der Grund: eintöniger Content, fast ausschließlich Bilder, kaum Videos oder Reels. So verpufft die enorme Reichweite nahezu wirkungslos im Feed.

Top 5 Fintechs nach Followern auf Instagram © Webnetz / Daten:finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025)

Tiktok bleibt Wachstumschance

Auf Tiktok zeigt sich ein ähnliches Bild. Trade Republic generiert 49 Millionen Impressionen mit lockerem, teils provokativem Finanz-Content. Ein Video über abstürzende Portfolios nach der Ankündigung von US-Zöllen trifft den Nerv der Community und sorgt für hohe Interaktion. Damit beweist das Unternehmen, dass man auch mit dem dritten Platz im Follower-Ranking die mit Abstand meisten Reaktionen erzielen kann.

Follower Tiktok © Webnetz / Quelle: finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025)

Impressions Tiktok © Webnetz / Quelle: finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025)

Openbank konzentriert sich auf einen rein spanischen Tiktok-Account, erzielt dort jedoch deutlich mehr Reichweite als viele der Mitbewerber mit ihren internationalen Plattformen (19 Millionen Impressionen). Auch Bunq nutzt Tiktok gezielt – etwa zur Bewerbung der Cashback-Funktion, die in einem kreativen Video über 3 Millionen Aufrufe erreichte.

Wise wiederum überzeugt mit unterhaltsamen Straßentests, bei denen Passanten entscheiden müssen, ob sie lieber einen festen Dollarbetrag oder eine deutlich höhere Summe in einer anderen Währung, etwa mexikanischen Pesos, annehmen würden.

Western Union ist zwar ähnlich aktiv wie die Top-Performer, kann mit seinem Content jedoch keine vergleichbare Reichweite erzielen (nur 8.000 Impressionen) – trotz regelmäßigem Fokus auf das Kerngeschäft Geldtransfer. Laut Webnetz fehle es an unterhaltsamen Content, der die User erreicht.

Klarna führt zwar das Tiktok-Follower-Ranking an – hat laut Studie aber seit Oktober 2024 keinen Content mehr geliefert. Ein Reichweiten-Geschenk, das im Bemessungszeitraum nicht ausgepackt wird.

Jens Prüwer, Social-Media-Experte bei Webnetz, sieht ungenutztes Potenzial: Die meisten Fintech-Banken würden die Chancen von Tiktok nicht nutzen. Dabei böte die Plattform ideale Voraussetzungen für kurze Erklärvideos, Produkt-Demos oder authentisches Storytelling.

Youtube: 4,2 Millionen Views für Trade Republic

Die Youtube-Bilanz der deutschen Fintechs fällt besonders schwach aus. Vimpay und N26 waren im Analysezeitraum inaktiv, Tomorrow und Vivid Money verfügen nicht einmal über einen Kanal. Trade Republic hingegen erzielt mit 148 Beiträgen über 4,2 Millionen Aufrufe. An zweiter Stelle folgt Revolut – allerdings mit gerade einmal 25 Posts.

Im Follower-Ranking nur auf Rang 4, erzielt Trade Republic mit seinem globalen Account auch auf YouTube die mit Abstand meisten Aufrufe. © Webnetz. Quelle: finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025).

Ein Highlight von Trade Republic ist das Format „Clash for Cash“: In diesem internationalen Influencer-Battle treten Teams aus vier Ländern gegeneinander an. Das Gewinnerteam erspielt eine Million Euro, die unter den eigenen Followern investiert wird. Allein dieses Video erreichte über 260.000 Aufrufe.

Britische Fintechs dominieren auf Linkedin

Revolut führt das Follower-Ranking mit 1 Million auf Linkedin deutlich an. Der engste Verfolger ist Wise – ebenfalls ein britisches Fintech – kommt mit rund 460.000 Followern jedoch nur auf etwa die Hälfte der Reichweite. Die deutsche Neobank N26 schneidet hier besser ab als auf anderen Plattformen und gehört mit rund 280.000 Followern zu den Top 5. Am unteren Ende des Rankings finden sich erneut die deutschen Anbieter Vivid Money und Tomorrow mit jeweils unter 50.000 Followern – und Vimpay fällt ganz aus der Wertung, da kein Linkedin-Account existiert.

Linkedin-Follower der Fintechs © Webnetz. Quelle: finanztip.de (abgerufen am 10.05.2025).

Revolut überzeugt der Analyse zufolge durch eine hohe Aktivität. So erscheinen fast täglich informative Beiträge zu Unternehmensentwicklungen, App-Funktionen oder Branchentrends. Als gutes Beispiel wird der veröffentlichte Annual Report angeführt, der transparent Einblick in die Geschäftszahlen und strategische Ausrichtung des Unternehmens gebe – und gleichzeitig professionelles Storytelling im B2B-Kontext ermögliche.

Auf dem zweiten Platz im Linkedin-Ranking folgt Wise, das den Fokus vor allem auf Erfolge, Events und unternehmensbezogene Neuigkeiten legt. Auch die deutsche Neobank N26 ist in den Top 5 vertreten, zeigt sich mit nur fünf veröffentlichten Beiträgen im Analysezeitraum jedoch deutlich zurückhaltender.

Facebook: Viele Follower, wenig User-Resonanz

Facebook wird von neun der zwölf analysierten Fintechs aktiv bespielt. Drei Anbieter verfügen über einen passiven Account. Auffällig gering fällt die User-Aktivität auf fast allen Accounts aus. Western Union thront auf Facebook zwar mit 11 Millionen Followern unangefochten an der Spitze, doch trotz der riesigen Community bleibt die Resonanz relativ schwach – wesentlich kleinere Anbieter wie N26 oder Revolut performen besser als Western Union.

Fintechs verschenken Chancen auf Social Media

Die Analyse zeigt: Abgesehen von Trade Republic gelingt es vielen in Deutschland tätigen Fintechs kaum, konsistent hohe Reichweiten zu erzielen. Dabei ist den Studienautoren zufolge gerade für Fintechs eine durchdachte Social-Media-Strategie essenziell. Als digitale Vorreiter müssten sie ihre Zielgruppen dort abholen, wo diese sich aufhalten – mit unterhaltsamen, plattformgerechten Inhalten statt mit klassischer Werbung.

Denn: Wer Finanzthemen kreativ aufbereitet, regelmäßig postet und die Community einbindet, kann auch mit einem nationalen Account internationale Konkurrenten abhängen. Bewegtbildformate sind dabei offenbar der Schlüssel zum Erfolg.