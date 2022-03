Kfz-Versicherung Hier können sich Versicherer etwas von Vermittlern abschauen

Versicherungskunden kaufen ihre Kfz-Police verstärkt über die sozialen Medien. Und dabei sind die Versicherungsvermittler besonders erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie des Beratungshauses Sirius Campus. „Es ist nicht überraschend, dass lokal verfügbare Vermittler erfolgreicher bei Werbung in den sozialen Medien sind. Selbst bei Kfz-Versicherungen suchen viele Kunden zuerst einmal nach einer guten Beratung in ihrer Nähe“, sagt Oliver Gaedeke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus, zu den Studienergebnissen.

Besonders auffällig: Versicherungsvermittler sind mit ihren Online-Anzeigen deutlich erfolgreicher als die Marketing-Experten der Versicherer. Bei 3 Millionen Werbekontakten erzielten die Versicherungsvermittler im Studienzeitraum eine Konversionsrate von rund 10,2 Prozent. Die Versicherer hatten zwar 47 Millionen Werbekontakte, kamen aber auf eine Konversionsrate von nur 2,8 Prozent. Den größten Werbedruck bauten dabei die Allianz, Axa, der ADAC, Axa Direct und VHV auf.

Die fünf Versicherer mit überdurchschnittlicher Konversionsrate sind (alphabetisch geordnet):

Allianz

Friday

Huk24

R+V 24

Verti

Die Forscher von Sirius Campus konnten der Werbung in den sozialen Medien tatsächlich eine Wirkung bis zum Vertragsabschluss nachweisen: 17 Prozent der Kfz-Versicherungswechsler wählten einen Anbieter, zu dem sie in den Vormonaten auch einen Werbekontakt hatten. „Agenturen und Maklerbüros sollten das Zepter selbst in die Hand nehmen und die Chancen der Neukundengewinnung über digitale Plattformen in diesen Zeiten reduzierter Sozialkontakte für sich nutzen“, fasst Gaedeke die Ergebnisse zusammen.