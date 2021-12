Société Générale mit neuem Chef-Fondsverwalter

Pascal Bérichel ist neuer Direktor des Bereiches Fund Distribution Services bei der französischen Großbank Société Générale. In dieser Funktion leitet er die internationale Entwicklung des Geschäftes mit Dienstleistungen für externe Fondsmanager. Dazu zählen unter anderem die Kontoführung für Anleger oder die Abrechnung von Bestandsprovisionen an die Vermittler.Das Unternehmen will im Bereich Fondsadministration vor allem in Großbritannien und Hongkong, Osteuropa und anderen Schwellenländern weltweit wachsen. Die Expansion dirigiert Bérichel künftig von Luxemburg aus.Für die Fund Distribution Services der Konzerntochter Société Générale Securities Services arbeiten insgesamt 172 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, Dublin und Hamburg. Die Portfolios der eigenen Fonds des Konzerns managt die Société Générale Asset Management.