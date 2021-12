Société Générale stellt neuen Manager für das institutionelle Geschäft ein

In der neu geschaffenen Position soll Gansmüller von Frankfurt aus die Entwicklung des institutionellen Geschäfts vorantreiben und dabei Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und Pensionsfonds ansprechen. Er wird an Frank Burkhardt, Leiter Globale Märkte für Deutschland und Österreich, an Eric Viet, Leiter des Geschäfts mit Pensionsfonds und Versicherungen in Europa sowie an David Knott, den globalen Leiter des institutionellen Finanzvertriebs, berichten.