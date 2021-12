Sofortrente oder Entnahmeplan? Es kommt auf Ihre individuellen Wünsche an

Ebenfalls wenig flexibel und teuer ist die Möglichkeit der Vererbbarkeit. Stirbt der Anleger kurz nach Beginn des Vertrages, so wird das eingezahlte Kapital nicht an die Erben zurückerstattet. Es sei denn, es wurde eine Rentengarantiezeit vereinbart, dann fließt die Rente für die Dauer der Garantiezeit an die Erben.Aber auch hier bezahlen die Anleger Sicherheit mit niedrigeren Ausschüttungen, denn auch diese Garantievereinbarungen lassen sich die Versicherer bezahlen.Mit einerhaben Sie absolute Planungssicherheit. Aber auch starre Versicherungsbedingungen in Verbindung mit hohen Kosten. Die Höhe der Rente wird am Anfang der Laufzeit festgelegt und ändert sich nicht. Die Geldentwertung durch die Inflation müssen Sie über die Jahre in Kauf nehmen. Eine vorzeitige Entnahme ist nicht vorgesehen.. Hier lassen sich eine Vielzahl von Wünschen und individuellen Bedürfnissen in der Kapitalanlage umsetzen.Grundsätzlich wird bei einemein Einmalbetrag in ausgewählte Fonds investiert. Aus diesem Einmalbetrag plus der Rendite, die die Fonds erwirtschaften, wird regelmäßig ein bestimmter Betrag an den Anleger ausgezahlt. Wie so etwas konkret aussehen kann, sehen Sie in unserem Fallbeispiel Fonds-Entnahmeplan. Der Anleger kann jederzeit selbst entscheiden wie hoch die Zusatzrente ausfallen soll. Auch kann der Anleger den Entnahmeplan stoppen und sich das volle oder Teile des Fondsguthabens auszahlen lassen.Im besten Fall ist die Rendite so gut, dass der Anleger hauptsächlich von der Rendite leben kann und das Kapital kaum aufgezehrt wird. Das nennt sich Kapitalerhalt im Gegensatz zum Kapitalverzehr., sondern das nicht verbrauchte Kapital geht an die Erben über. Allerdings muss bei der Auswahl eines Entnahmeplans klar sein, dass der Zeitraum, über den ein bestimmter Betrag ausgezahlt werden kann, nicht garantiert ist.Hier gibt es natürlich Abhängigkeiten von den Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Bei niedrigen Kursen müssen zum Beispiel mehr Fondsanteile verkauft werden, damit der Anleger auch weiterhin den gleichen Betrag entnehmen kann.Es handelt sich beim Entnahmeplan nicht um ein starres standardisiertes Versicherungsprodukt wie bei der Sofortrente, sondern vielmehr um ein Produkt, das individuell auf Ihre Situation zugeschnitten ist und jederzeit angepasst werden kann.Sie haben täglich Einblick, was mit Ihrem Geld passiert und täglich Zugriff auf das Gesamtguthaben. Die Kostenstruktur ist deutlich niedriger als bei der Sofortrente. Vererben ist kein Problem. Aber: eine garantierte Sicherheit bietet Ihnen der Entnahmeplan nicht.Entscheiden Sie sich für einen Entnahmeplan, dann sollten Sie sich über folgende Punkte Klarheit verschaffen: Reichen Ihnen konstante Monatsauszahlungen oder möchten Sie Ihre Kaufkraft dauerhaft sichern, also die Inflation einkalkulieren?Oder gibt es vielleicht heute schon die Planung für eine größere Einmalentnahme in der Zukunft oder läuft eine weitere Lebensversicherung in X Jahren aus, deren Kapital als Zuzahlung in den Entnahmeplan investiert werden kann?Möchten Sie ausschließlich die erzielten Erträge ausgezahlt bekommen, damit Sie Ihren Kindern etwas vererben können? Oder möchten Sie das Anlagekapital verzehren, um höhere Entnahmen zu tätigen?Steht hingegen der Wunsch nach einer Zusage über eine garantierte Mindestrente im Vordergrund, die lebenslang ausgezahlt wird, dann sollten Sie sich für die Sofortrente entscheiden.Interview mit Lars Kalwitzke, Vorstandsmitglied der LARANSA AG: "Die Flexibilität aber auch die Transparenz sind zwei Eigenschaften, die der Entnahmeplan bietet, nicht aber die Sofortrente. Für Anleger ist oft eine Kombination aus Entnahmeplan und Sofortrente sinnvoll."