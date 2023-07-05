Rating Softfair kürt 2 Top-Tarife in der Wohngebäude-Versicherung

Das Analysehaus Softfair hat sein aktuelles Rating der Tarife und Tarifkombinationen in der Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. Zwei Produkte schneiden dabei besonders gut ab.

Sturm, Hagel, Starkregen: Allein die Sommerstürme „Lambert“ und „Kay“, die vom 19. bis 23. Juni über weite Teile Deutschlands wüteten, haben einen versicherten Schaden von rund 740 Millionen Euro angerichtet. Im Februar 2022 hatte die Orkanserie aus den Stürmen Ylenia, Zeynep und Antonia laut GDV zu einer Gesamtschadensumme von 1,4 Milliarden Euro geführt.

Wer keine Wohngebäudeversicherung hat, bleibt auf dem Schaden sitzen. Doch welche Policen sind besonders leistungsstark? Dieser Frage ging das Analysehaus Softfair in seiner aktuellen Studie nach.

126 Tarife mit über 260 Varianten von 35 Versicherern

Für das Leistungsrating haben die Forscher 126 Tarife mit über 260 Varianten von 35 Versicherungsgesellschaften untersucht. Dabei legten sie insgesamt 47 Leistungskriterien zugrunde.

Jedes Kriterium, das vollständig erfüllt wurde, wird mit 100 Punkten bei bewertet. Leistungen, die nur teilweise erfüllt werden, erhalten entsprechend weniger Punkte. Jedes Kriterium wird darüber hinaus je nach Relevanz mit einem Wertigkeitsfaktor gewichtet. Das erzielte Gesamtergebnis stellt Softfair in Form von einem bis zu fünf Eulenaugen dar.

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Die höchste Punktzahl sprechen die Softfair-Forscher einem Tarif und einer Tarifkombination zu.

Der Tarif Comfort von der Alte Leipziger Versicherung erhielt 5.275 von 5.300 Punkten.

Der Tarif von der erhielt 5.275 von 5.300 Punkten. Der Tarif Best Selection in Kombination mit dem Baustein Allgefahren und Multi-Garantie von Janitos Versicherung erhielt ebenfalls. 5.275 von 5.300 Punkten.

Das Softfair Wohngebäude Leistungsrating: Ergebnisse für Einfamilien- und Zweifamilienhäuser. © Softfair

Insgesamt erhielten 35 Tarife und 83 Tarifkombinationen die Bewertung hervorragend (fünf Eulenaugen). Weitere 43 Tarife und 98 Tarifkombinationen kamen auf eine sehr gute Note (vier Augen). Lediglich sechs Tarife befanden die Forscher für ausreichend.