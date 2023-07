Studie Softfair-Rating zu RLV-Tarifen: Sieg für die Hannoversche

Das Hamburger Analysehaus Softfair hat ein aktuelles Tarif-Rating zur Risikolebensversicherung (RLV) präsentiert. 114 Tarife kamen auf den Prüfstand. Eine zentrale Erkenntnis: „Die Preis- als auch die Leistungsunterschiede in der Risikolebensversicherung sind gewaltig“, sagt Nicole Rode, Teamleiterin des Lebensversicherungsbereichs bei Softfair. „Leider ist es auch so, dass durch hohe Konkurrenz der Versicherungsgesellschaften neue Leistungsbausteine eingeführt werden, die wenig mit der RLV im klassischen Sinne zu tun haben und die Prämie nach oben treiben“ so Rode weiter.

Beispiele für solche Leistungsbausteine liefert das Unternehmen indes nicht. Ziel des neuen Ratings sei es aber, Kunden dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen über den Versicherungsschutz zu treffen, schreibt Softfair. Rode: „Im Rating haben wir daher nur Leistungskriterien berücksichtigt, die wirklich im Grundgedanken der RLV entsprechen.” Bewertet werden die Tarife verschiedener Versicherungssummenmodelle (konstant, linear fallend oder progressiv fallend).

So funktioniert das Analyseverfahren von Softfair

In Sachen Methodik liefert Softfair nur wenig Informationen: Laut Angaben der Studienautoren wird jedes für das Leistungsrating herangezogene Kriterium mit 100 Punkten bei vollständiger Erfüllung bewertet. Leistungen, die nur teilweise erfüllt werden, erhalten Abstufungen. Diese seien transparent nachvollziehbar. Jedes Kriterium wird zudem, je nach Relevanz, mit einem Wertigkeitsfaktor gewichtet.

Das erzielte Gesamtergebnis wird anhand von einem definierten Punktebereich von einem bis zu fünf Eulenaugen dargestellt, entsprechend der Bewertungen „Ausreichend“, „Befriedigend“, „Gut“, „Sehr Gut“ und „Hervorragend“. Bemerkenswert ist dabei, dass die schlechteste Note ein „Ausreichend“ ist. Von dieser Skalierung profitieren fraglos die bewerteten Unternehmen.

Schlechte Tarife gibt es für Softfair nicht

Softfair veröffentlicht lediglich die drei besten Tarifkombinationen, die allesamt die Höchstbewertung erhielten. Dabei bekamen insgesamt sogar 24 Tarife ein „Hervorragend“. Besonders auffällig: Zwei oder gar nur ein Eulenauge wurden im Rating überhaupt nicht vergeben. Das erstaunt vor dem Hintergrund der eigenen kritischen Anmerkungen zu Leistungsbausteinen und Prämienhöhe.



Den Spitzenplatz ergattert die Hannoversche Lebensversicherung mit dem Tarif „Risikoversicherung Exklusiv“ (2.725 von 3000 Punkte). Es folgt die Dialog Lebensversicherung mit dem Tarif „RISK-vario“ 2.675 Punkte), gefolgt von der Dortmunder Lebensversicherung (Tarif „RÜCKHALT Planer“, 2.650 Punkte).