Wer in den vergangenen Jahren breit gestreut angelegt hat, besitzt diese Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch ohne sie je bewusst gekauft zu haben. Microsoft gehört zu den größten Positionen im Weltaktienindex MSCI World , SAP ist das Schwergewicht im Dax . Über Indexfonds, Technologiefonds und Altersvorsorgeprodukte ist der Softwaresektor in Millionen Depots gewandert. Zugleich ist es der Sektor, dessen Produkte viele Anleger täglich nutzen, ohne es zu bemerken. Er steckt hinter jeder E-Mail, jeder Tabelle und jedem Buchungssatz.

Genau dieser Sektor, lange der stabile Wachstumskern vieler Portfolios, hat 2026 stark an Wert verloren. Den Anstoß gab es Anfang Februar. An nur zwei Handelstagen wurden laut „Bloomberg“ mehrere hundert Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Dahinter stand keine einzelne Gewinnwarnung, sondern ein Zusammenspiel aus enttäuschenden Quartalszahlen, sichtbaren Fortschritten bei KI-Modellen und einem zunächst unscheinbaren Zusatzprodukt des KI-Unternehmens Anthropic. Mit Claude Cowork wurde greifbar, dass Softwareagenten Arbeitsabläufe übernehmen können, für die Unternehmen bislang Lizenz um Lizenz bezahlt haben. Bis zum Frühjahr summierte sich der Rückgang nach Berechnungen von J.P. Morgan auf rund zwei Billionen Dollar. Die Frage der Anleger hat sich seither verschoben. Es geht nicht mehr darum, wie schnell der Sektor wächst, sondern ob sein Geschäftsmodell Bestand hat.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Modell, das als sicher galt

Software as a Service, kurz SaaS, galt lange als eine der verlässlichsten Anlagen im Technologiesektor. Statt Programme einmalig zu verkaufen, vermieten die Anbieter sie im Abo, pro Nutzer, pro Monat, Jahr für Jahr. Planbare, wiederkehrende Umsätze, hohe Margen und träge wechselnde Kunden ergaben ein berechenbares Geschäft. Dieses Modell gerät nun an mehreren Stellen zugleich unter Druck.

Die erste Stelle betrifft das Herzstück, den Preis pro Nutzer. Das Argument der Skeptiker ist einfach. Wenn ein KI-Agent dieselbe Aufgabe für einen Bruchteil der Kosten erledigt, sinkt die Zahl der bezahlten Nutzerplätze, weil ein Agent die Arbeit mehrerer Mitarbeiter übernimmt. Der Fachbegriff dafür lautet „Seat Compression“. Wie konkret das werden kann, zeigte ein führender Anbieter selbst. Der CRM-Konzern Salesforce etwa hat nach Angaben von Firmenchef Marc Benioff die eigene Kundenservice-Mannschaft von rund 9.000 auf etwa 5.000 Stellen verkleinert, weil KI inzwischen einen erheblichen Teil der Anfragen beantwortet.

Die zweite Stelle liegt in den Budgets der Kunden. Viele IT-Abteilungen sind von der KI-Experimentierphase in eine Phase der Rationalisierung übergegangen. Geld, das früher in neue Anwendungssoftware floss, wandert nun in die teure Rechen-Infrastruktur, die KI erst möglich macht. Klassische Anbieter konkurrieren damit nicht mehr nur untereinander, sondern auch mit den Infrastrukturkosten selbst.

Die dritte Stelle ist die Bewertung, und sie verstärkt die Ausschläge. Softwareaktien wurden über Jahre mit hohen Aufschlägen gehandelt, weil zweistellige Wachstumsraten als selbstverständlich galten. Diese Prämie ließ wenig Spielraum für Enttäuschungen. Verfehlt ein Unternehmen die Erwartungen auch nur knapp, fällt der Aufschlag weg, und der Kurs reagiert überproportional. Genau dieser Aufschlag, den Anleger jahrelang gezahlt hatten, ist in kurzer Zeit dahingeschmolzen.

Warum der Markt die Bewertungen neu sortiert

Bemerkenswert an dieser Korrektur ist, was ihr gerade nicht zugrunde liegt, nämlich ein Einbruch der Geschäftszahlen. Quer durch die Branche stehen weiter zweistellige Wachstumsraten. Und dennoch reagieren Investoren empfindlich. Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei Maverix, liest die Bewegung deshalb nicht als Gewinnmitnahme nach starkem Vorlauf, sondern als „Neubewertung des gesamten Enterprise-Software-Sektors“. Der Markt frage nicht mehr nur, ob Softwareunternehmen wachsen, sagt er, sondern ob dieses Wachstum „noch mit der bisherigen Kapitalintensität, Preissetzungsmacht und Margenqualität vereinbar“ sei.

Damit verschiebt sich, was eine Bewertungsprämie rechtfertigt. Es geht künftig darum, ob ein Anbieter KI tatsächlich in Umsatz verwandeln kann oder ob sie nur ein Kostenfaktor bleibt, um bestehende Erlöse zu verteidigen. Ob die Infrastruktur- und Entwicklungskosten im Verhältnis zum zusätzlichen Umsatz vertretbar bleiben. Ob die Kundenbindung hält, wenn sich KI-Agenten zwischen Anwender und Anwendung schieben. Und ob sich Preiserhöhungen durchsetzen lassen, ohne dass Kunden ihre Budgets zusammenstreichen. Der Markt, so Nussbaumer, trenne von nun an „KI-Profiteure von KI-Erzählern“.

Das erklärt, warum die Korrektur die etablierten Anbieter ebenso trifft wie die verwundbaren. Zwei Konzerne zeigen das exemplarisch, SAP und Microsoft, jeder auf seine Weise.

Zwei Muster bei SAP und Microsoft

SAP steht für das erste Muster, eine Bewertung, die der Realität vorausgeeilt ist. Der Konzern legte im Januar solide Zahlen vor, doch die Cloud-Prognose blieb hinter den Erwartungen zurück, und die Aktie verlor an einem einzigen Tag rund 15 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit 2020. SAP, das im März 2025 kurzzeitig das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas war, gab diese Position wieder ab und hat seit seinem Rekordhoch vom Februar 2025 fast die Hälfte an Wert verloren. Dabei wächst die Cloud weiter zweistellig. Genau diese Spannung beschreibt Nussbaumer. Gerade die Stärke des Konzerns, die tief eingebetteten Systeme und die hohen Wechselkosten, könne „eine Bewertungsfalle darstellen, wenn die Erwartungen zu weit vorausgelaufen sind“. Der Markt honoriere „nicht mehr die bloße Transformation, sondern nachweisbare Beschleunigung“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Microsoft steht für das zweite Muster, die Umdeutung eines Softwarehauses in ein Infrastrukturgeschäft. Die Cloud-Sparte Azure, der KI-Assistent Copilot mit über 20 Millionen bezahlten Nutzern und ein Auftragsbestand von 627 Milliarden Dollar zeigen ein stabiles Kerngeschäft. Trotzdem hat die Aktie 2026 deutlich verloren, während der breite US-Markt zulegte. Grund ist der Preis des KI-Ausbaus, rund 190 Milliarden Dollar Investitionen allein für dieses Jahr. Der Kapitalmarkt bewerte den Konzern zunehmend „wie ein Infrastrukturgeschäft“, sagt Nussbaumer. Aus dem hochprofitablen Softwarehaus werde in der Wahrnehmung ein Unternehmen, das hohe Vorleistungen erbringen muss, bevor die Rendite sichtbar wird. Das verändere „den Diskontsatz, den der Markt auf künftige Cashflows anwendet“.

Ein ähnliches Reaktionsmuster zeigt sich bei den übrigen Schwergewichten. Oracle bewertet der Markt inzwischen eher wie einen KI-Infrastrukturbetreiber, und auch Salesforce oder Servicenow gaben trotz starker Zahlen nach. Der Reflex ist derselbe. Erst wird verkauft, dann differenziert.

Zwei Lager, eine Streitfrage

An dieser Differenzierung gehen die Einschätzungen der Fachleute auseinander. Mark Baribeau, Head of Global Equity beim Vermögensverwalter Jennison, sieht das Investmentargument vieler traditioneller Softwarehäuser an mehreren Fronten zugleich bröckeln. Die alten Systeme blieben zwar als Datenspeicher bestehen, sagt er, doch die wertschöpfende Ebene darüber wandere zu den Agenten ab. Das erzeuge mit der Zeit „Abwärtsdruck auf die Preise bei Vertragsverlängerungen“. Unternehmen lenkten ihre Budgets weg von Neuinstallationen hin zu agentenbasierten Werkzeugen, und Wettbewerber könnten mit modernen KI-Modellen „Jahre angesammelter Entwicklungsarbeit in einem Bruchteil der Zeit nachbilden“. Die Gleichung für den Endwert habe sich verändert, sagt Baribeau, und genau das treibe die sinkenden Bewertungen.

Zurückhaltender äußert sich Marius Wennersten, Portfoliomanager des DNB Technology Fund bei DNB Asset Management. Er hält die breite Abverkaufswelle für zu pauschal. Das größte Risiko sei zwar real, das sogenannte Vibe-Coding-Risiko, also die Frage, was mit dem Burggraben passiert, wenn das Schreiben von Code fast nichts mehr kostet. Doch für die meisten großen Anbieter sei der Code nie der eigentliche Schutzwall gewesen. „SAP generiert zig Milliarden Euro Umsatz nicht, weil das Unternehmen besonders gut Code schreibt“, sagt Wennersten, „sondern weil SAP über 20 bis 30 Jahre hinweg das tiefe Wissen über Enterprise-Resource-Planning in Software destilliert hat.“ Dieses Wissen stecke in den Konfigurationen der Kunden und „nicht in den Trainingsdaten von Claude“.

Das aus seiner Sicht unterschätzte Risiko sei ein anderes, ein architektonisches. Wer ein altes Problem auf dem alten Weg gelöst habe, sei nicht automatisch der Beste, wenn ein neues Technologieparadigma einen neuen Weg eröffne. Als Beispiel nennt er die Suche, bei der ChatGPT inzwischen für manche Anfragen die bessere Erfahrung liefere als Google. Zugleich verweist Wennersten auf eine Beobachtung, die der pauschalen Schwarzmalerei widerspricht. Fasse man SaaS als Kategorie, zu der letztlich auch Claude und ChatGPT gehörten, dann habe das Modell 2026 ein sehr gutes Jahr gehabt. Der Wert sei bislang nur „bei den neuen Anbietern angekommen, nicht bei den Incumbents“, wie die alteingesessenen Anbieter im Fachjargon genannt werden. Auf mittlere bis lange Sicht erwartet er, dass etliche etablierte Anbieter ihr Domänenwissen nutzen, um die KI vom Risiko zum Rückenwind zu drehen.

Was den Ausschlag geben wird

Seit Ende Mai gibt es eine Gegenbewegung. Einige Werte, die zuvor stark eingebrochen waren, haben sich teils erholt, und die Annahme KI werde das klassische Abo-Modell verdrängen, wird neu hinterfragt. Analysten von J.P. Morgan etwa halten die Verkaufswelle für übertrieben und verweisen auf hohe Wechselkosten und lange Vertragslaufzeiten, die den etablierten Anbietern als Schutzwall dienen. Das Argument der Optimisten lautet zudem, dass die stärksten Anbieter KI nicht bloß als Zusatzfunktion anbieten, sondern sich als Kontrollschicht positionieren, über die Unternehmen ihre Agenten steuern, prüfen und freigeben. Stabil ist die Erholung nicht. Neue Sorgen um die hohen Investitionen oder geopolitische Spannungen haben den Sektor zuletzt wieder zurückgeworfen.

Damit bleibt die zentrale Streitfrage offen, ob es sich um einen strukturellen Bruch oder eine Übertreibung handelt. Die Trennlinie verläuft dort, wo Wennersten und Baribeau sie ziehen, zwischen austauschbarer Anwendungssoftware und einem über Jahrzehnte gewachsenen Domänenwissen, das sich nicht über Nacht nachbauen lässt. „Der Markt verlangt Belege statt Visionen“, fasst Nussbaumer es zusammen.

Entscheiden wird sich das nicht am Narrativ von Anfang 2026, sondern an den Fundamentaldaten der kommenden Quartale. Bis dahin ist der Softwaresektor kein homogener Block mehr, sondern ein Feld, in dem der Markt Gewinner und Verlierer erst noch auseinandersortiert.