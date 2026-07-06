Softwareaktien 2026: Warum SAP und Microsoft abstürzen
Wer in den vergangenen Jahren breit gestreut angelegt hat, besitzt diese Aktien mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch ohne sie je bewusst gekauft zu haben. Microsoft gehört zu den größten Positionen im Weltaktienindex MSCI World, SAP ist das Schwergewicht im Dax. Über Indexfonds, Technologiefonds und Altersvorsorgeprodukte ist der Softwaresektor in Millionen Depots gewandert. Zugleich ist es der Sektor, dessen Produkte viele Anleger täglich nutzen, ohne es zu bemerken. Er steckt hinter jeder E-Mail, jeder Tabelle und jedem Buchungssatz.