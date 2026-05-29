KI verschiebt die Wertschöpfung in der Softwarebranche – und stellt pauschale Investmentansätze zunehmend infrage, so Jonathan Curtis, Fondsmanager bei der Franklin Equity Group.

Humanoiden-Breakdance am Messestand eines großen Software-Herstellers: Viele Entwicklungen verdrängen Software nicht, sondern verändern, wo künftig Wert entsteht.

Jonathan Curtis, Technologie-Fondsmanager

bei Franklin Equity Group

Unternehmenssoftware erlebt derzeit den bedeutendsten Umbruch seit einer Generation. Künstliche Intelligenz führt zu einer Umverteilung von Werten innerhalb der Softwarebranche – sie schafft klare Gewinner und deckt Schwachstellen in Geschäftsmodellen auf, die in den letzten zwei Jahrzehnten gut funktioniert haben. Wir gehen davon aus, dass Anleger, die Software als einheitliche Anlageklasse betrachten, kostspielige Fehler begehen werden.

Was sich durch KI verändert hat

1. Die Kosten für die Softwareentwicklung sind drastisch gesunken. KI-Programmierwerkzeuge arbeiten mittlerweile auf dem Niveau der besten menschlichen Programmierer, was bedeutet, dass mehr Software als je zuvor entwickelt und eingesetzt wird.

2. KI automatisiert Wissensarbeit in großem Maßstab. Unternehmen können damit mit weniger Personal mehr erreichen, was Softwarefirmen unter Druck setzt, deren Umsatz vom stetigen Wachstum der Nutzerlizenzen abhängt.

3. Das „Software-as-a-Service“-Modell bröckelt. Die Branche spaltet sich in unterschiedliche Segmente, und die vergangene Berichtssaison hat diese Spaltung noch deutlicher gemacht.

Auswirkungen auf die Branche

Etablierte Anbieter von lizenzbasierter Software, die ihre Geschäftsmodelle noch nicht angepasst haben, könnten unter zunehmenden Druck geraten.

Unternehmen, die von einer KI-getriebenen Nutzungsausweitung – Infrastruktur, Sicherheit, Orchestrierung – sowie von Systemen profitieren, die tief in Unternehmensabläufe eingebettet sind, werden besser aufgestellt sein.

Die Analyse erfordert einen strukturierten Rahmen: Preissetzungsmacht, Stabilität der Bruttomarge, nutzungsbasierte Monetarisierung und Belege dafür, dass KI das Geschäft beschleunigt.

Zwei Umwälzungen verändern den Softwaremarkt

Zwei voneinander getrennte, aber miteinander verbundene Kräfte wirken auf den Bereich der Unternehmenssoftware. Die erste ist der drastische Rückgang der Kosten für die Softwareentwicklung. Seit 2022 hat sich KI von einer Neuheit zu einem vollwertigen technischen Partner entwickelt. Bis Ende 2025 hatten führende KI-Codierungstools fast die Leistung erfahrener menschlicher Entwickler erreicht und verbessern sich weiterhin. Die Folge ist klar: Die Menge an Software, die weltweit entwickelt und genutzt wird, dürfte stark wachsen. Die Hürde für die Entwicklung ist praktisch gefallen, was Investoren im Bereich Unternehmenssoftware dazu zwingt, die Arbeitsweise dieser Unternehmen neu zu bewerten.

Die zweite Umwälzung ist weitreichender. Dieselben KI-Systeme, die Code schreiben, können nun Dokumente entwerfen, Forschungsergebnisse zusammenfassen, Arbeitsabläufe verwalten und komplexe Analysen automatisieren sowie andere eigenständige Wissensarbeiten ausführen. Unternehmen erkennen, dass KI nicht nur Entwickler produktiver macht, sondern ganze Organisationen schlanker gestalten kann. Diese Erkenntnis wirft für viele Softwareanbieter eine unangenehme Frage auf: Wenn KI die Arbeit erledigen kann, wie viele menschliche Software-Arbeitsplätze benötigt ein Unternehmenskunde dann noch?

Diese Entwicklungen verdrängen Software nicht, sondern verändern, wo künftig Wert entsteht.

Warum „Software“ kein einheitliches Investmentthema mehr ist

Unserer Einschätzung nach besteht die wichtigste Erkenntnis aus der vergangenen Berichtssaison darin, dass „Software“ nicht mehr als ein einziges Anlage-Narrativ gilt: Der Sektor hat sich in drei unterschiedliche Segmente aufgeteilt:

1. Unternehmen, die von KI-Workloads profitieren. Da Unternehmen KI in großem Maßstab einsetzen, werden die zugrunde liegenden Systeme immer komplexer. Es muss mehr überwacht, gesichert, gesteuert und koordiniert werden. Unternehmen, die diese Komplexität bewältigen, verzeichnen eine zunehmende Nachfrage. KI ist der Motor, der ihr Wachstum antreibt, und keine Bedrohung.

2. Etablierte Anbieter mit nutzerbasierten Lizenzmodellen geraten unter Druck. Viele dieser Geschäftsmodelle basieren auf der Annahme, dass Unternehmen stetig wachsen und jeder Mitarbeiter eine eigene Lizenz benötigt. Diese Logik verändert sich derzeit grundlegend. Nicht alle Anbieter stehen vor einem Niedergang, doch sie befinden sich in einem schwierigen Übergang: Sie müssen neu definieren, wie sie Wert schaffen, während Kunden zunehmend hinterfragen, wie viel Software sie tatsächlich benötigen.

3. KI-Betriebsplattformen. Hier liegt die überzeugendste langfristige Chance. Diese Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit, über die KI in Unternehmen eingesetzt wird – etwa zur Steuerung von Workflows, zur Automatisierung von Prozessen und als zentrale Systeme, in denen der Kontext betrieblicher Abläufe gespeichert wird. Ihr Nutzen steigt, je komplexer KI-Anwendungen werden. Die führenden Anbieter wachsen dadurch schneller als vor dem KI-Zeitalter und behalten zugleich ihre Preissetzungsmacht.

Die entscheidende KI-Frage für Softwareinvestoren

Die alte Frage lautete: Wie schnell kann ein Unternehmen neue Nutzerlizenzen gewinnen und dadurch seinen Umsatz steigern?

Die neue Frage lautet: Wo ermöglicht KI zusätzliche Nutzung, Preissetzungsmacht und Kontrolle über Arbeitsabläufe – und wo schwächt sie genau diese Faktoren?

Der Unterschied ist erheblich. Wenn Wachstum durch KI-Agenten und automatisierte Prozesse getrieben wird, kann es deutlich schneller und nichtlinear verlaufen. Wachstum, das hingegen auf mehr Mitarbeitern und damit mehr Nutzerlizenzen basiert, ist durch die Größe der Belegschaft naturgemäß begrenzt.

Die am besten positionierten Unternehmen sind heute jene, deren Produkte stärker von Maschinen und automatisierten Systemen genutzt werden als von einzelnen Mitarbeitern. Sie sind tief in Workflows eingebettet – nicht nur in tägliche Logins von Nutzern.

Worauf wir bei Software-Investments achten

Wir sind der Ansicht, dass Unternehmen, die in diesem Umfeld gut positioniert sind, die folgenden Kriterien erfüllen:

Preismacht durch tiefe Integration. „Systems of Record“ und „Systems of Engagement“, die nur schwer zu verdrängen sind, bei denen die Wechselkosten hoch sind und die Kosten für einen Wechsel die Kosten für den Verbleib übersteigen.

KI-getriebene Umsatzbeschleunigung. Unternehmen, bei denen wir die Auswirkungen auf den Umsatz anhand des tatsächlichen Nutzungswachstums und der Ausweitung der Kundenbeziehungen nachvollziehen können.

Stabilität der Bruttomarge. Der entscheidende Test für echte Preissetzungsmacht ist, ob ein Unternehmen für zusätzliche KI-Funktionen auch höhere Preise durchsetzen kann – oder ob es die steigenden Kosten selbst tragen muss. Stabile oder steigende Bruttomargen gelten dabei als wichtiges positives Signal.

Interne Nutzung von KI. Unternehmen, die KI effektiv in ihren eigenen Abläufen einsetzen, insbesondere in der Produktentwicklung, bringen tendenziell schneller bessere Produkte auf den Markt. Dies verstärkt sich im Laufe der Zeit.

Verbrauchs- oder ergebnisbasierte Monetarisierung. Die Preisgestaltung in der Unternehmenssoftware entwickelt sich eindeutig in diese Richtung. Unternehmen, die dieses Modell bereits umgesetzt haben oder glaubhaft darauf zusteuern, sind für die kommenden Jahre besser positioniert.

Fazit

KI ersetzt Software nicht. Sie führt vielmehr zu einer Neubewertung des Softwaremarkts, indem sie den Wert weg von personalintensiven Modellen hin zu Unternehmen verlagert, die in KI-gesteuerte Infrastrukturen, Daten und Unternehmenskoordination verankert sind. Das weltweit genutzte Softwarevolumen wird mit ziemlicher Sicherheit wachsen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Verteilung der Wertschöpfung deutlich von der des vergangenen Jahrzehnts unterscheiden wird.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Diese Unterlage soll ausschließlich allgemeinem Interesse dienen und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellt auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar.

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