Software statt Anruf Anleihekäufer in Europa legen Telefonhörer auf

BlackRock, Amundi und Legal & General Investment Management zählen zu den mehr als 20 Investoren, die ein System testen, das ihnen erstmals elektronisch ermöglicht, Orders zu platzieren und Zuteilungen zu erhalten, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfuhr. Die Software wird von Ipreo angeboten und soll nach Firmenangaben die Platzierung von Anleihen vereinfachen.Wie im Rausch haben Unternehmen weltweit seit 2008 Anleihen im beispiellosen Volumen von 13 Billionen Dollar aufgelegt. Das hat die Aufseher auf den Plan gerufen. Sie versuchen Interessenkonflikte beim Zuteilungsprozess zu verringern. Einige Investoren geben zu bedenken, dass die Modernisierungsbestrebungen ihre Sorgen über wichtigere Themen wie Fairness und Transparenz nicht beseitigen."Es wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um den Markt effizienter zu machen", sagt Roger Webb, Investment- Direktor bei Aberdeen Asset Management in London. "Es würde aber nicht unbedingt die Kontroverse um faire Zuteilungen beenden." Ein Sprecher von Aberdeen - die Gesellschaft verwaltet 424 Milliarden Dollar - wollte sich nicht dazu äußern, ob daran gedacht werde, die Software von Ipreo zu verwenden.Das System von Ipreo mit dem Namen Investor Access versucht einige der Bedenken über die Art und Weise, wie Banken Unternehmensanleihen in Europa platzieren, anzugehen. So alarmiert es Investoren, wenn neue Emissionen angekündigt werden, ermöglicht ihnen, elektronisch indikative Interessensbekundungen abzugeben sowie Mitteilungen über Zuteilungen und Preisdetails zu erhalten.Die Investment Association hatte im vergangenen Monat in einer Mitteilung elektronische Ordermöglichkeiten gefordert. Der Verband, dessen Mitglieder zusammen ein Anlagevolumen von mehr als 7,6 Billionen Euro betreuen, forderte die Banken auch auf, mehr Einzelheiten über die Zuteilung der Emissionen zu veröffentlichen."Es ist ein Schritt, um den Markt an das 21. Jahrhundert anzupassen", sagt Yann Couellan, Leiter Fixed-Income-Execution bei Axa Investment Managers in Paris. Der Vermögensverwalter mit einem Anlagevolumen von 671 Milliarden Euro nimmt an dem Pilotprojekt von Ipreo teil. "Ich gehe davon aus, dass wir viel mehr Informationen über die genaue Allokation nach Region und Investment-Art erhalten. Das sollte die Transparenz verbessern."Die europäischen Aufseher haben vor, die Regeln für die Emission von Wertpapieren zu verschärfen, um Interessenkonflikte zwischen den Konsortialbanken und ihren Kunden zu beseitigen. Sie wollen verhindern, dass Banken, die Unternehmensanleihen im Rekordvolumen im Underwriting übernommen haben, die Papiere bei Kunden platzieren, die bereit sind, höhere Gebühren zu bezahlen oder zusätzliches Geschäft in Aussicht stellen.Das System von Ipreo beseitige nicht das wirkliche Problem bei den Zuteilungen, sagt Bill Blain, Stratege beim Broker Mint Partners in London."Ein System, bei dem die Kommunikation elektronisch abläuft, verändert nicht wie der Markt funktioniert", wendet Blain ein. "Die Investoren müssen immer noch nett zu den Verkäufern sein. Denn wenn sie es nicht sind, erhalten sie keine Zuteilung bei einer Emission. Das ist ein Missbrauch, der nicht abgeschafft ist, auch nicht mit einer elektronischen Software."Ipreo testet seine Software und hat vor, sie im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen, wie Bill Sherman, Managing Director bei dem New Yorker Anbieter von Finanzdienstleistungs- Technologie berichtet. Ipreo gehört gemeinschaftlich einer Sparte von Goldman Sachs und Blackstone.BNP Paribas, HSBC Holdings, Société Générale, Banco Santander und die Commerzbank zählen Sherman zufolge zu elf Sponsoren des Projekts. Crédit Agricole SA und ING Groep haben sich der Gruppe ebenfalls angeschlossen, wie Sprecher der Banken angaben. Vertreter von BlackRock und Amundi wollten keine Stellungnahme abgeben, während eine Sprecherin für Legal & General die Beteiligung am Ipreo-Pilotprojekt bestätigte.