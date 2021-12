Software-Vertrieb, Arbeit und Kaugummis 10 Jahre iPhone: Die Apple-Revolution in 10 Charts

Internet

Ein „revolutionäres Handy“, das „atemberaubende Möglichkeiten der Internet-Kommunikation“ bietet - so beschrieb der mittlerweile verstorbene Apple-Chef Steve Jobs den ersten iPhone. Auch Nachfolge-Modelle von Samsung & Co. ließen nicht lange auf sich warten. Das Ergebnis: In den vergangenen zehn Jahren nahm der mobile Datenverbrauch explosionsartig zu.