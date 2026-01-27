Über 700 Indizes für ETFs, Tausende für strukturierte Produkte: Christoph Hiemer erklärt, wie Solactive in 24 Stunden einen Index live schaltet und was sie anders machen als MSCI.

Christoph Hiemer, Head of Index Structuring bei Solactive: „Für uns ist der Endanleger nicht der Kunde. Wir haben ein reines B2B-Business.“

Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Was Profis für 2026 ins ETF-Portfolio packen – und was sie meiden

DAS INVESTMENT: Herr Hiemer, wenn ein Kunde zu Solactive kommt und einen Index haben möchte – wie läuft das ab?

Christoph Hiemer: Es gibt zwei Situationen. Die erste ist einfach: Wir haben bereits existierende Indizes, etwa Broad-Market-Indizes für Deutschland oder den US 500. Da kommen Kunden direkt zu uns und sagen: Wir haben diesen Index auf eurer Website gesehen, den würden wir gerne für einen ETF lizenzieren. Das ist der unkomplizierte Fall.

Der zweite Fall ist deutlich üblicher für uns, denn unser Kerngeschäft sind maßgeschneiderte Lösungen. Der Kunde kommt mit einer Idee, zum Beispiel: Ich möchte

einen ETF mit hohen Dividendenwerten in Nordamerika. Dann schauen wir uns an:

Was sind die Anforderungen? Wie viele Aktien sollen drin sein? Wie hoch dürfen die Trading-Kosten sein? Was ist der Zielmarkt? Und dann entwickeln wir iterativ den Index gemeinsam mit dem Kunden.

Iterativ – das heißt, Sie machen Vorschläge und der Kunde gibt Feedback?

Hiemer: Genau. Manche Kunden kommen mit einer extrem detaillierten Methodologie, die wir dann implementieren. Andere kommen nur mit einer groben Idee und sagen: Ihr seid die Experten, macht mal einen Vorschlag. Der Standardfall liegt dazwischen. Wir entwickeln zusammen die perfekte maßgeschneiderte Lösung – und da geht es viel um

Backtesting. Wir schauen uns an: Wie hat die Methodologie in der Vergangenheit funktioniert? Wie sieht die Performance aus, die Dividendenrendite, die Volatilität?

Nehmen wir das Dividenden-Beispiel: Wir schlagen vor, die Top-30-Aktien in Nordamerika nach Dividendenrendite zu nehmen. Der Kunde schaut sich den ersten Backtest an und stellt vielleicht fest: zu viel Tech-Exposure, zu wenig Aktien, zu hohe Volatilität. Dann passen wir das an.

Sie haben fast 40.000 Indizes im Angebot. Wie viele davon sind für ETFs?

Hiemer: Aktuell sind es über 700. Aber die allermeisten Indizes werden nicht von ETFs, sondern von strukturierten Produkten getrackt. ETFs sind das, was jeder sieht, die großen Produkte. Ein ETF kostet normalerweise eine sechsstellige Summe für den initialen Aufsatz und den jährlichen Unterhalt. Ein strukturiertes Produkt ist deutlich günstiger, richtet sich aber meist an institutionelle Investoren. Das ETF-Geschäft ist das sichtbarste, aber nicht unser Hauptgeschäft.

700 von 40.000 Solactive-Indizes werden von ETFs getrackt.

Für welche weniger bekannten Bereiche werden Ihre Indizes noch genutzt?

Hiemer: Wir bauen beispielsweise Benchmarks für Portfoliomanager. Ein gutes Beispiel sind Fondsmanager, die an ESG-Ausschlusskriterien gebunden sind. Diese tun sich natürlich schwer, wenn sie gegen einen breiten globalen Aktienindex gebenchmarkt werden, aber 20 Prozent der Aktien gar nicht kaufen dürfen. Wir bauen dann einen angepassten Index, der die ESG-Ausschlüsse umfasst – mathematisch optimiert mit möglichst geringem Tracking Error, damit der Portfoliomanager fair gebenchmarkt wird. Diese Indizes sind oft nicht öffentlich, weil sie als interne Benchmarks für unsere Kunden gedacht sind.

Was macht Solactive anders als MSCI oder S&P?

Hiemer: Die meisten anderen Indexanbieter fokussieren sich auf große Flagship-Produkte. MSCI hat den MSCI World, S&P den S&P 500. Sie machen einen großen Teil ihrer Umsätze mit Lizenzen für diese Produkte, die zunächst für jeden Kunden gleich sind. Bei uns ist das Kerngeschäft die maßgeschneiderte Lösung. Der Index ist oft wirklich nur für einen bestimmten Kunden entwickelt.

Und wir sind schnell. Der Kunde bekommt im schnellsten Fall nach ein oder

zwei Tagen einen Index. Gerade im strukturierten Produktbereich gibt es keine langen

regulatorischen Prozesse – der Kunde will etwas, und das muss direkt live sein.

“ Bei uns ist das Kerngeschäft die maßgeschneiderte Lösung. Christoph Hiemer

Wie genau läuft eine so schnelle Indexerstellung ab?

Hiemer: Jeder Index hat drei Bestandteile: das Startuniversum, aus dem alle Aktien ausgewählt werden können. Bei unserem Dividenden-Beispiel wäre das ein USA-und-Kanada-Index.

Dann kommt der Selektionsschritt – welche Aktien aus dem Universum kommen in den Index?

Und drittens die Gewichtung: Market-Cap-weighted, Equal-weighted oder nach Dividendenrendite gewichtet?

Sagt ein Kunde beispielsweise: „Ich möchte einen High-Dividend-Index für Nordamerika mit 30 bis 50 Aktien“, greifen wir auf unsere Datenbanken zurück und bilden diese Anforderungen regelbasiert ab. Wir identifizieren etwa die Titel mit der höchsten historischen Dividendenrendite, wenden Liquiditäts- und Qualitätsfilter an und simulieren ein regelmäßiges Rebalancing. So entsteht ein langjähriger Backtest, auf dessen Basis der Kunde entscheiden kann. Wenn das Ergebnis überzeugt, formulieren wir die Index-Guideline, also das verbindliche Regelwerk. Dieses wird in unsere Systeme implementiert, und der Index kann typischerweise innerhalb von 24 Stunden live gehen – inklusive Publikation über Datenanbieter wie Bloomberg und Refinitiv sowie der Anbindung an die Börse Stuttgart.

Das klingt hochautomatisiert.

Hiemer: Zu einem gewissen Grad, ja. Wenn man mit den ganzen Börsen arbeitet, passiert aber sehr viel auch noch manuell. Wenn die Börse in Hongkong eine Disruption hat, weil ein Taifun kommt, dann gibt es Ankündigungen oft nur auf der Website und in lokaler Sprache. Dann braucht man Leute, die sich das anschauen, lesen und implementieren. Wir haben deutlich weniger Mitarbeiter in der Index-Entwicklung als im Index-Management. Index-Manager kümmern sich um den Index, sobald dieser live ist. Sie kümmern sich um die Rebalancings, schauen sich Corporate Actions an und überwachen die Index-Berechnung. Unsere Index-Management-Teams sitzen in Frankfurt, Hongkong und Toronto. Das braucht man, um 24/6-Timezone-Coverage zu garantieren.

Daten dürften für Sie extrem wichtig sein.

Hiemer: Wie jede Firma in dem Bereich haben wir zwei große Kostenblöcke: Daten und Menschen. Wir haben keine Fabriken, keine großen Sachanlagen. Aber wer die Daten hat, gewinnt. Man braucht natürlich gute und smarte Leute, aber Daten sind eine zentrale Ressource. Wir arbeiten mit den großen Marktdatenanbietern zusammen. Aber wir haben auch extrem viele kleinere Datenanbieter für ESG-Daten, KI-Daten, Private-Equity-Daten.

Welche Trends beobachten Sie?

Hiemer: Definitiv die Customization – das ist unser Steckenpferd. Es gibt mittlerweile immer mehr ETFs am Markt, die Anbieter wollen sich differenzieren. Man möchte nicht den fünfzigsten US-500-ETF herausbringen, sondern etwas Individuelles – zum Beispiel US 500 Equal-Weight oder mit KI-Fokus.

Ein großes Thema sind Multi-Asset-Lösungen. Es gibt immer mehr ETFs mit Bonds und Aktien, beispielsweise in einer 30/70-Prozent-Aufteilung, damit die Portfolioallokation schon auf ETF-Ebene gelöst wird. Die Nachfrage geht dahin, das noch weiter aufzubrechen – Aktien, Bonds, Derivate, vielleicht Krypto, vielleicht sogar Private-Equi-

ty-Komponenten in einem Produkt.

“ Es gibt mittlerweile immer mehr ETFs am Markt, die Anbieter wollen sich differenzieren. Christoph Hiemer

Und thematische Produkte natürlich. Vor ein paar Jahren war es das Metaverse, jetzt sind es KI, KI-Infrastruktur oder Rüstung. Da hat man aber eine gewisse Kurzlebigkeit. Es geht darum, sich zu differenzieren – nicht den zehnten KI-Index zu machen, sondern KI-Infrastruktur oder profitabel arbeitende KI-Unternehmen.

ESG war auch ein riesiges Thema. Wie steht es um die Nachfrage?

Hiemer: Man merkt, dass die Nachfrage etwas zurückgegangen ist, vor allem aus den USA. Aber die ESG-Nachfrage kam auch vorher schon hauptsächlich aus Europa, und da sehen wir gar keine große Veränderung. Es ist kein Wachstumsmarkt mehr, aber es ist auch kein Markt, der stark zurückgeht. Viele große europäische Kunden – Pensionskassen und so weiter – haben nach wie vor ihre ESG-Agenda und sagen sogar: jetzt erst recht.

Spielt künstliche Intelligenz bei Ihrer Arbeit eine Rolle?

Hiemer: Absolut, es wird immer wichtiger. Im Selektionsprozess wird KI aktuell noch nicht eingesetzt – das hat auch regulatorische und urheberrechtliche Gründe. Aber im Entwicklungs- und Validierungsprozess ist es bereits sehr relevant. Wenn wir einen Index rebalancen, müssen wir prüfen: Sind da Fehler drin? Die KI kann den mathematischen Code für das Modell mit der Index-Guideline vergleichen und Fehler finden.

Man könnte auch sagen: Ich habe einen Index, ich habe eine KI, und die gibt mir die Top-50-Aktien, die die KI mag. Das ist aktuell noch nicht der Fall, das hat auch regulatorische Gründe, aber auch Investoren bevorzugen noch die Regelbasiertheit eines klassischen passiven Produkts. Man muss schauen, was die nächsten Jahre bringen.

Aktive ETFs gelten als der Trend am Markt. Unterscheiden sich die Anforderungen an Indizes für aktive ETFs im Vergleich zu passiven Produkten?

Hiemer: Die meisten aktiven ETFs haben einen Index als Benchmark. Die Portfoliomanager nutzen diesen als Ausgangspunkt oder werden an ihm gemessen. Manche Anbieter möchten für ihre aktiven ETFs eine Standard-Benchmark haben – da

reicht der US 500. Andere möchten eine sehr individuelle Benchmark.

Ein weiteres Trendthema ist Direct Indexing. Wie sehen Sie als Anbieter das Thema?

Hiemer: Direct Indexing ist ein interessantes Geschäftsmodell für uns. Wir sind da sehr aktiv in den USA, wo es stärker wächst als der ETF-Markt. Für ETF-Issuer ist es ein Risiko, weil man den ETF nicht mehr braucht. Aber den Index braucht man trotzdem, weil bei Direct Indexing direkt auf den Index gehandelt wird. Wir sind bei vielen Direct-Indexing-Anbietern in den USA im Portfolio.

“ Direct Indexing ist ein interessantes Geschäftsmodell für uns. Christoph Hiemer

In Europa ist das Thema noch nicht so groß – das liegt vor allem an den Tax-Loss-Harvesting-Regeln. In den USA ist das der große Vorteil: Bei Direct Indexing bekomme ich die jeweiligen Aktien eines Index einzeln ins Portfolio und kann innerhalb der Aktien Gewinne und Verluste verrechnen. Das lohnt sich aber nur, wenn man viel Geld hat. Die meisten Direct-Indexing-Anbieter erwarten ein Mindestinvestment von 100.000 US-Dollar.

Für Sie macht es also keinen Unterschied, ob der Index für einen ETF oder für Direct Indexing genutzt wird?

Hiemer: Der Vorteil bei ETFs ist der Marketing-Effekt, weil sie sehr publik sind. Zudem der einfache Zugang für Privatanleger. Direct Indexing ist noch für vermögende Privatkunden, die normalerweise von der Bank betreut werden. Das ist privater, da gibt es kein großes Marketing. Für die Index-Entwicklung selbst macht es normalerweise keinen Unterschied, ob der Index für ETFs oder Direct Indexing genutzt wird.

MSCI tritt publik mit seinem Namen auf. Bei Solactive ist das weniger der Fall. Ist das Strategie?

Hiemer: Für uns ist der Endanleger nicht der Kunde. Wir haben ein reines B2B-Business. Unsere Kunden sind Institutionen wie Banken und Asset Manager, die die Produkte auflegen. Unsere Kunden haben also ihre eigene Marke. Wir wollen die Marke unserer Kunden nicht mit unserem Brand überschatten, sondern unterstützen. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden das Produkt zu entwickeln, das unter ihrer Marke am besten vertrieben werden kann. Wir stecken das meiste Geld in Technologie, in die Leute und in den Kundenkontakt – nicht ins Marketing.

Bei manchen Wettbewerbern ist das anders. Die fokussieren sich auf ihre eigene Marke,

wenige Flagship-Produkte, sowie Marketing auch beim Endkunden. Kunden wählen uns, weil wir technisch stark, schnell und vergleichsweise preiswert sind. Ein erfahrener privater Anleger kauft durchaus bewusst einen ETF, basierend auf einem Solactive-Index, weil Produkte bei gleicher Leistung preiswerter angeboten werden können. Die Amundi-Prime-Serie ist ein gutes Beispiel dafür. Hier sind ETFs mit globalem Aktienexposure auf

Solactive-Indizes bereits für 0,05 Prozent Gebühr zu haben. In der Industrie kennt uns jeder, beim Endkunden weniger. Wobei unser Hauptgeschäft nicht in Deutschland ist, sondern global.

Wie unterscheiden sich die Anforderungen Ihrer Kunden weltweit?

Hiemer: Oft unterscheiden sich weniger die Themen als vielmehr die Arbeitsweise und die Erwartungen an den Kundenservice. In Asien erleben wir häufig sehr kurze Entscheidungswege und einen hohen Anspruch an schnelle Rückmeldungen. In Nordamerika sind die Prozesse ebenfalls vergleichsweise zügig. Insgesamt sind Asien und die USA in vielen Bereichen dynamischer, während Europa stärker reguliert und prozessgetrieben ist.

Was werden wir in zehn Jahren in der Indexwelt sehen?

Hiemer: Zehn Jahre sind eine lange Zeit, aber das „Race to Zero“ bei den Gebühren wird weiter gehen. Passiv wird aktiv weiter ablösen, auch wenn es jetzt aktive ETFs gibt. Alles andere hängt von der technischen Weiterentwicklung und der Regulatorik ab. Wie sich Indizes selbst weiterentwickeln, ist schwierig zu sagen – das hängt auch davon ab, wie sich die Produktwelt – zum Beispiel bei den ETFs – weiterentwickelt.

Über Solactive Gründung: 2007 (ursprünglich als Structured Solutions, Umbenennung in Solactive 2011) Gründer: Steffen Scheuble Sitz: Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland Globale Präsenz: Büros in Frankfurt, Berlin, Dresden, Toronto, Hong Kong und Amsterdam mit mehr als 250 Mitarbeitern aus über 46 Nationen Geschäftsmodell: Entwicklung maßgeschneideter Indexlösungen für institutionelle Kunden wie ETF-Anbieter, Investmentbanken und Vermögensverwalter weltweit Portfolio: Über 40.000 Indizes über alle verfügbaren Anlageklassen, davon mehr als 700 für ETFs. Der Großteil wird für strukturierte Produkte genutzt. Differenzierung: Fokus auf Customization statt Flagship-Produkte Technologie: Eigene Index-Berechungsplattform (seit 2011), Softwareentwicklung und Technologie-Teams in Berlin, Data Intelligence und KI-Expertise in Dresden Regulierung: Registriert als Benchmark-Administrator unter der European Benchmarks Regulation (BMR) bei der Bafin seit 2019. Einhaltung der IOSCO-Prinzipien für Financial Benchmarks. Kostenstruktur: Die beiden größten Kostenblöcke sind Daten und Personal. Investitionen fließen primär in Technologie, Mitarbeiter und Kundenkontakt – nicht ins Marketing Unternehmensphilosophie: Flexibilität, Proaktivität, Effizienz und faire Preisgestaltung. Solactive positioniert sich als technisch stark, schnell und vergleichsweise preiswert – und will den Status quo der Indexindustrie herausfordern. Investment: 2021 erhielt Solactive eine Wachstumsinvestition von 50 Millionen Euro von Summit Partners