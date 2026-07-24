Während der Solana-Kurs im Bärenmarkt einbricht, meldet das Netzwerk einen Rekord nach dem anderen. Kann die Kryptowährung Ethereum sogar überholen?

Dass sich die Krypto-Welt im Bärenmarkt befindet, ist mittlerweile nur noch wenigen verborgen geblieben. Seit Oktober haben wir weltweit einen Rückgang der zugehörigen Marktkapitalisierung um 2 Billionen US-Dollar erlebt. Die Stimmung bleibt tendenziell gedrückt, die Volatilität hoch und das Kapital – zumindest von professionellen Investoren – ist vorsichtig geworden. Solana bildet hierbei keine Ausnahme; der Kurs ist von seinem Höchststand um zwei Drittel eingebrochen.

Doch hinter der nackten Kursentwicklung verbirgt sich eine zweite, völlig entkoppelte Realität. Während die Preise zurückgesetzt wurden, blieb die operative Stärke des Solana-Netzwerks – also das, was man früher klassisch als Fundamentaldaten bezeichnet hätte – nicht nur erhalten, sondern ist in ihrer Aktivität massiv angestiegen. Wir sehen hier einen seltenen Moment, in dem die fundamentale Resilienz (die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks unter Stress) weit über der aktuellen Marktstimmung liegt.

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Die Entkopplung: Wo Aktivität auf Marktrealität trifft

Betrachten wir das Wachstum, wird die Diskrepanz offensichtlich. Der Memecoin-Boom im Januar 2025 fungierte als Stresstest. Er trieb die Gebühren auf der Anwendungsebene auf 2 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Monat und lockte Nutzer in einem Ausmaß an, das kaum nachhaltig war. Denn für Solana bedeutete er mehr Belastungen für das Netzwerk. Als der Hype abebbte, blieb von Solana eher ein Infrastruktur-Skelett, das jedoch wesentlich robuster ist als das, was wir vor dem Boom sahen.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die folgende Grafik aufschlussreich. Sie visualisiert die kumulierten Gebühren sowie die monatliche Transaktionsanzahl seit Oktober 2020. Beide Kurven zeigen einen stetigen Anstieg, völlig unbeeindruckt von den makroökonomischen Wellenbewegungen.

Die Realität ist: Die Wirtschaft auf Solana ist im Vergleich zu vor dem Boom um den Faktor zehn gewachsen. Im ersten Halbjahr 2026 erzielten Anwendungen auf Solana monatliche Einnahmen von rund 148 Millionen US-Dollar – hochgerechnet auf das Jahr sind das 1,8 Milliarden US-Dollar.

Warum der aktuelle Kursverlauf strukturell anders ist

Wenn wir über Solana sprechen, müssen wir über den sogenannten „Realized Price“ sprechen. Für Investoren, die mit fortgeschrittenen Kennzahlen vertraut sind, ist dies ein entscheidender Indikator. Während der aktuelle Marktpreis den Wert widerspiegelt, zu dem der letzte Teilnehmer gekauft hat, bildet der „Realized Price“ den durchschnittlichen Einstandspreis aller Teilnehmer ab – also den Punkt, an dem das Kapital im Durchschnitt ohne theoretischen Verlust gehalten wird.

Solana handelt derzeit etwa 30 bis 40 Prozent unter seinen langfristigen Ankern, darunter auch der Realized Price sowie die 50-, 100- und 200-Wochen-Durchschnittslinien. Wenn ein Asset unter seinem Realized Price notiert, signalisiert dies einen Zustand, in dem Verkäufe nicht mehr durch eine rationale Bewertung, sondern durch erzwungene Liquidationen oder Angst getrieben sind. Historisch gesehen ist dies die Zone, in der Verkäufer erschöpft sind und „patient capital“ – also institutionelle Investoren mit langfristigem Zeithorizont – beginnt, die Basis zu festigen.

Zum Vergleich: In der Phase von 2022 bis 2023 als der Zusammenbruch der Krypto-Börse (und des zugehörigen Tokens) FTX den Kurs um 96 Prozent von seinem Höchststand drückte, wurden zunehmend weniger Assets im Netzwerk gehalten. Heute gibt es keine Insolvenzen und keine Gefahr einer Übertragung negativer Stimmung, die Solana als Netzwerk beeinträchtigen könnten. Im Juni verzeichnete Solana mit fast vier Milliarden verarbeiteten Transaktionen den aktivsten Monat seiner Geschichte.

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Institutionelle Anker im Bärenmarkt

Dass dieses Wachstum organisch ist, zeigt sich auch an der institutionellen Beteiligung. Der Stablecoin-Bestand auf Solana hat ein Rekordniveau von etwa 16 Milliarden US-Dollar erreicht. Das Spektrum der Emittenten hat sich massiv verbreitet: Von Circle und Tether über Paypals PYUSD bis hin zu Vorstößen von Robinhood, Kraken und Galaxy.

Es geht hierbei nicht nur um das Halten von Kapital, sondern um dessen Bewegung: Mehr als eine halbe Billion US-Dollar an Stablecoin-Transfers in den letzten 30 Tagen unterstreichen, dass das Kapital auf Solana arbeitet – jeder Dollar auf dem Netzwerk wurde im Schnitt 40 Mal pro Monat bewegt. Unternehmen wie Visa, Citi, Moneygram und Stripe nutzen die Solana-Rails mittlerweile strategisch, was die Behauptung stützt, dass die Infrastruktur ihre Bewährungsprobe bestanden hat.

Auch die Tokenisierung, also die Übertragung realer Vermögenswerte auf die Solana-Chain, schreitet voran: Diese sind auf aktuell 3,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Plus von rund 230 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese umfassen Staatsanleihen, private Kredite, tokenisierte Aktien und Gold – keine Memecoins. Solana verzeichnete gerade die bisher umsatzstärkste Woche für tokenisierte Aktien mit einem Volumen von 1,36 Milliarden Dollar und wickelte damit rund 97 Prozent des gesamten On-Chain-Aktienhandels ab. Die Beteiligung an SpaceX vor dem Börsengang führte zu einem Rekord-RWA-Transfer von 1,49 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Tag.

Die Möglichkeit des „Flippening“ und das Fazit für Investoren

Solana wird derzeit mit etwa 23 Prozent der Bewertung von Ethereum gehandelt. Betrachtet man jedoch die Metriken, die für eine Plattform zählen – tägliche Aktivität, Anzahl der Tokenisierungsprojekte und die Tiefe des Stablecoin-Ökosystems –, dann agiert Solana längst auf Augenhöhe. Die Frage des sogenannten „Flippening“ – also das Überholen von Ethereum durch Solana – wird damit zu einer reinen Rechenaufgabe. Eine Parität zur Marktkapitalisierung von Ethereum entspräche einem Anstieg um das 4,3-fache des aktuellen Preises; die Hälfte der Bewertung wäre bereits ein Anstieg um das 2,2-fache.

Dennoch ist Vorsicht geboten: Digitale Assets sind hochvolatil. Sollten die Juni-Tiefs nahe 62 US-Dollar unterschritten werden, ist ein erneuter Test des 50 bis 60 Dollar-Bereichs nicht auszuschließen. Zudem steht mit dem „Alpenglow“-Upgrade im dritten Quartal ein technologischer Meilenstein an, der die Finalität auf 100 bis 150 Millisekunden drücken könnte – ein entscheidender Faktor, um das lukrative Feld der „On-Chain Perpetual Futures“ zu dominieren. Denn Trader wandern tendenziell zu jenem Netzwerk, das am schnellsten und effizientesten ist und handeln dabei alle erdenklichen Assets, was für das jeweilige Netzwerk Gebühreneinnahmen bringt.

Für Investoren, die in diesem Umfeld eine Positionierung in Erwägung ziehen, ist der defensivste Weg oft der graduale, skalierte Einstieg („Dollar-Cost-Averaging“), anstatt das Risiko eines „Market Timings“ einzugehen. Der Marktpreis mag derzeit die Angst widerspiegeln, doch die Netzwerkinfrastruktur erzählt eine Geschichte, die von Robustheit geprägt ist.