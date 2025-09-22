Die Blockchain-Plattform Solana erlebt dieses Jahr einen rasanten Anstieg. Mit 46 Prozent Plus seit August übertrifft sie den Kryptomarkt deutlich. Was steckt hinter dem Boom?

Solana ist eine 2020 gestartete Layer-1-Blockchain und wird gemeinhin als „Ethereum-Konkurrent“ bezeichnet – also als Mitbewerber der weltweit zweitgrößten Blockchain und Kryptowährung Ethereum. Die Entwicklung seit seiner Gründung verdeutlicht jedoch, dass das Krypto-Projekt heute weitaus mehr ist, denn Solana brummt – und hat dabei auch völlig neue Anwendungsbereiche erobert.

Solana in Zahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 128 Milliarden US-Dollar liegt der Solana-Token „SOL“ aktuell auf Platz 6 der größten Krypto-Assets, was vor allem auf die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte zurückgeht: Seit August ist SOL um 46 Prozent stärker gestiegen als der gesamte Kryptomarkt.

Bildquelle: 21 Shares / Coingecko

Fast noch beeindruckender ist die Entwicklung des Total Value Locked (TVL), also das auf Solana hinterlegte Vermögen. Während die Marktkapitalisierung in erster Linie den Handelswert des Tokens widerspiegelt, gibt der TVL Aufschluss darüber, wie stark die Blockchain tatsächlich genutzt wird – etwa für Handel, Kreditvergabe oder Liquiditätsbereitstellung. In den vergangenen Monaten ist der TVL auf Solana so stark angestiegen, dass er inzwischen über den früheren Höchstständen aus dem Jahr 2022 und Anfang 2025 liegt.

Dezentrale Finanzen: Wo Solana direkt mit Ethereum konkurriert

Im Bereich der dezentralen Finanzen (Defi) tritt Solana in direkten Wettbewerb mit Ethereum. Darunter versteht man Anwendungen, die klassische Finanzfunktionen wie Handel, Kreditvergabe oder Zinsgeschäfte ohne zentrale Vermittler auf der Blockchain abbilden.

Solana bietet hierfür mit sehr niedrigen Transaktionskosten von unter 0,01 Cent pro Trade und äußerst schnellen Bestätigungszeiten günstige Rahmenbedingungen. Protokolle wie die dezentralen Börsen Raydium und Jupiter ermöglichen schnelle Token-Swaps, während Plattformen wie Solend Kredit- und Anlagefunktionen bereitstellen. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Solana im Defi-Sektor in den vergangenen Monaten deutliche Zuwächse bei Nutzeraktivität und hinterlegtem Kapital verzeichnen konnte.

Warum Unternehmen Solana kaufen

Neben Defi verzeichnet Solana auch zunehmendes Interesse von Unternehmen als Treasury-Asset. Darunter versteht man Strategien, bei denen Unternehmen Krypto-Assets gezielt als Bestandteil ihrer Bilanz einsetzen – sei es zur Diversifizierung, zur Wertaufbewahrung oder zur Generierung von Erträgen durch Staking.

Zwar findet dieses Konzept auch mit Bitcoin und Ethereum Anwendung, doch zuletzt rückte Solana prominent in den Vordergrund: So etwa, als das börsennotierte Unternehmen Forward Industries im Rahmen einer milliardenschweren Finanzierung eine 1,58 Milliarden US-Dollar schwere Solana-orientierte Treasury-Strategie ankündigte. Unterstützt von Investoren wie Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital sollen dabei SOL-Bestände nicht nur als Kapitalreserve dienen, sondern auch aktiv in das wachsende Ökosystem eingebunden werden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Warum gerade Solana vom Stablecoin-Boom profitiert

Zuletzt profitiert Solana auch noch enorm vom starken Wachstum des Stablecoin-Sektors – und das aufgrund seiner technologischen Vorteile: Während Ethereum nach wie vor die größte Plattform für USDC, USDT und andere „digitale Dollar“ ist, so zeigen sich durch hohe Gebühren und längere Bestätigungszeiten bei alltäglichen Transaktionen oftmals praktische Grenzen.

Solana bietet hier entscheidende Vorteile: Transaktionen werden in Millisekunden bestätigt, die Gebühren liegen selbst bei Spitzenbelastung bei durchschnittlich nur rund 0,004 US-Dollar. Mit dem kürzlich von der Solana-Community genehmigten Upgrade „Alpenglow“ soll die Effizienz noch einmal gesteigert werden: So sollen die Bestätigungszeit für Transaktionen von etwa 12,8 Sekunden auf nur noch 150 Millisekunden reduziert werden – ein 85-facher Geschwindigkeitsschub.

Diese Vorteile erklären den rasanten Anstieg der auf Solana gespeicherten Stablecoins – Anfang 2024 im Gegenwert von 2 Milliarden US-Dollar, heute bereits im Gegenwert von über 12 Milliarden US-Dollar.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.