Solarexperte Martin Baart
Warum in Schwellenländern oft ein Solarparadoxon herrscht – und welche Chancen sich dadurch bieten
Und wieder ein Jahr: Die nächste UN-Klimakonferenz, dieses Mal in Dubai, startet gerade Ende November. Die Energiewende und der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zum Schutz unseres Klimas und damit unserer Lebensgrundlagen wird sicherlich ein sehr beherrschendes Thema werden. Schwellenländer spielen hier eine zunehmende Rolle – sowohl als Leidtragende der derzeitigen Situation angesichts von Dürren und Überschwemmungen, aber ebenso als Lösungsbringer. Nicht zu vergessen aber auch als Energieabnehmer aufgrund des Wachstums in diesen Regionen. Die Nachfrage steigt. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit auch – wenn auch sehr unterschiedlich.