Solar- und Wind-Projekt des Jahrhunderts: Desertec Industrial Initiative gegründet

Die Planungsgesellschaft beschäftigt sich nun erst einmal mit den Fragen der Finanzierung, der technischen Machbarkeit und den politischen Weichenstellungen. DII-Chef van Son muss Investoren suchen und die ersten Solar- und Windkraftprojekte anstoßen. Deutlich vor 2050 soll die erste Solar- und Windkraftanlage in Nordafrika entstehen. In drei Jahren soll der Business Plan stehen.Auch Investoren können sich, zumindest indirekt, an der Operation Wüstenstrom beteiligen, indem sie Aktien der beteiligten Firmen kaufen.Die Gründungsmitglieder:• Deutsche Bank• M+W Zander• Cevital• ABB• Abengoa Solar• Siemens• RWE• Munich Re• E.ON• Schott Solar• MAN• Solar Millennium