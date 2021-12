Solarfonds: „Mehr Rendite im Ausland“

: Nein, bei einigen Deutschland-Fonds zum Beispiel ist es fraglich, ob sie für einen Investitionszeitraum von 20 Jahren konservativ genug gerechnet sind. Der Renditespielraum ist hier eng, da wird schon mal knapper kalkuliert, zum Beispiel bei den Sicherheitsabschlägen. Ein Risiko ist auch das Fremdkapital, wenn die Finanzierung noch nicht steht. Der Kredithebel ist mit 70 bis 80 Prozent ziemlich hoch, und ein höherer Zinssatz als erwartet kann die Kalkulation ins Trudeln bringen.:Ist eine Solarinvestition im Ausland risikoreicher als in Deutschland?: Von der rechtlichen Seite her fühlt man sich in Deutschland sicherer. Die Genehmigungsverfahren sind einfacher und transparenter. Vor plötzlichen gesetzlichen Änderungen ist man aber auch hier nicht gefeit. Und was die Schwankung der Sonneneinstrahlung betrifft: Die ist in Südeuropa geringer als in Mitteleuropa. Der Schritt ins Ausland wird zudem mit einer höheren Renditechance belohnt. Es gibt aber auch weitere Risiken. In Spanien etwa wird der Vergütungssatz an die Inflation angepasst. Klingt gut, ist aber mit einkalkuliert, und plötzlich gibt es neben der Garantie eine ökonomische Variable, deren Entwicklung der Initiator nur schätzen kann.