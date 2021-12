Solarworld-Vorstand beteiligt sich an Wagner & Florack AG

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige, eigentümergeführte Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für vermögende Privatkunden, institutionelle Anleger und Stiftungen.Das Unternehmen hat Anfang August 2011 die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für die Anlage- und Abschlussvermittlung, die Anlageberatung und die Finanzportfolioverwaltung erhalten.Nach eigener Aussage hält Asbeck bereits eine Beteiligung in gleicher Höhe an den Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. „Die Beteiligung an der Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG als Vermögensboutique stellt eine optimale Ergänzung für mich dar und bringt die Betreuung des Vermögens auf Family-Office-Niveau“, so der Solarworld-Chef.