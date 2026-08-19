Aus dem Lebensmittelhandel in den Versicherungsvertrieb: Ein Gespräch mit DEVK-Agenturleiter Marco D'Angelo über Vorteile von Ausschließlichkeit, Kooperationen und Nachwuchssuche.

Marco D'Angelo, Leiter der DEVK-Agentur in Kronbach: „Ich spreche lieber mit einer Gesellschaft und habe dort feste Ansprechpartner, statt mit zehn Leuten verhandeln zu müssen.“

DAS INVESTMENT: Wie sind Sie Agenturleiter bei der DEVK geworden?

Marco D'Angelo: Ich habe 2009 die Quereinsteiger-Ausbildung zum Fachmann für Versicherungen und Finanzen bei der DEVK gemacht und war anschließend sieben Jahre als Agenturvertreter tätig. 2017 wurde dann eine Agentur in der Nachbarschaft frei, ich habe mich beworben – und bin nun seit rund zehn Jahren Agenturleiter.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

D'Angelo: Unser Büro öffnet um halb neun. Zwischen halb acht und neun kommen auch alle Kollegen an – nur die Innendienstkraft ist schon früher da und schließt auf. Wir besprechen den Tag und die anstehenden Fälle, sind bis mittags gemeinsam in der Agentur und essen dann zusammen. Danach geht der Außendienst raus, der Innendienst bleibt im Büro. An drei Tagen in der Woche haben wir bis 18 Uhr geöffnet.

Von links: Ulrike Querfurth-Amon, Steven Seifert, Justin Schindhelm, Maximilian Sesselmann, Marlon Mehlig und Agenturleiter Marco D'Angelo. | Bildquelle: Johannes Wilde

Das Klischee vom Versicherungsvertreter, der ungebeten an Türen klingelt, hält sich hartnäckig. Trifft es auf Sie zu?

D'Angelo: Eher im Gegenteil. Ich hätte selbst Hemmungen, ungefragt einfach an einer Tür zu klingeln. Wir fahren nur raus, wenn ein Termin vereinbart ist. Ansonsten ist unsere Agentur eine Anlaufstelle, zu der auch Laufkundschaft einfach vorbeikommt.

Welchen Menschentyp braucht es, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein – und wem raten Sie eher ab?

D'Angelo: Charismatisch zu sein, ist wichtig, vor allem aber authentisch. Wer glaubt, in dieser Branche schnell reich zu werden, dem würde ich abraten – das stimmt schlicht nicht. Wenn ich dem Kunden etwas vormache, merkt er das sofort.

Wird man in diesem Beruf denn nicht reich?

D'Angelo: Vielleicht mehr als in manch anderen Berufen. Ich habe vier Angestellte, das sind mittlerweile auch hohe Personalkosten.

Ein Vorteil des gebundenen Vertriebs ist die Rückendeckung durch einen großen Versicherer. Wie spüren Sie das konkret?

D'Angelo: Die DEVK hat einen guten Ruf und ist eine bekannte Marke – das öffnet uns oft Türen. Und wenn ich bei einer Gesellschaft gut vernetzt bin, statt wie ein Makler bei zehn verschiedenen anrufen zu müssen, kann ich Probleme oft auf dem kurzen Dienstweg lösen.

Die Herrenrunde: Von links: Marco D'Angelo, Maximilian Sesselmannm, Justin Schindhelm, Marlon Mehlig und Steven Seifert. | Bildquelle: Johannes Wilde

Der Wechsel in die Maklerschaft gilt manchen als logische nächste Karrierestufe. Was halten Sie davon?

D'Angelo: Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe erlebt, was die DEVK zum Beispiel in den letzten 18 Jahren an Kulanzzahlungen für Kunden geleistet hat. Das hätte ich als Makler gar nicht anbieten können, weil die Verträge bei einzelnen Gesellschaften liegen. Ich spreche lieber mit einer Gesellschaft und habe dort feste Ansprechpartner, statt mit zehn Leuten verhandeln zu müssen.

Manche Agenturen öffnen ihre Ausschließlichkeit Richtung Mehrfachvertrieb. Würde die DEVK das auch tun – wie würden Sie reagieren?

D'Angelo: Darüber haben wir heute erst in der Agentur gesprochen. Man müsste es sich anschauen. Bei den Standardsachen wie Haftpflicht, Kfz oder Rechtsschutz kommen wir mit den DEVK-Produkten gut zurecht. Interessant wäre es, wenn man auch Fremdverträge in den eigenen Bestand holen könnte. Grundsätzlich abgeneigt sind wir nicht.

Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die DEVK diesen Schritt geht?

D'Angelo: Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann kommt. Mit der aktuellen Ventillösung, dem Kooperationsvertrieb, sind nicht alle zufrieden. Da muss sich etwas tun.

Viele Kunden vergleichen auf Portalen wie Check24 oder Verivox. Was sagen Sie, wenn jemand dort einen günstigeren Tarif gefunden hat?

D'Angelo: Wir schicken niemanden weg, sondern vergleichen die Tarife gemeinsam. In 95 Prozent der Fälle stellt sich heraus, dass irgendwo ein Haken falsch gesetzt war. Wir gewinnen dadurch sogar Kunden aus dem Internet zurück, die dort abgeschlossen haben und dann doch nicht zufrieden waren. Wir finden immer eine Lösung. Vor zehn, zwölf Jahren dachten wir, das Internet mache uns überflüssig – das ist nicht eingetreten.

Von links: Marco D'Angelo, Maximilian Sesselmann, Justin Schindhelm, Marlon Mehlig, Ulrike Querfurth-Amon und Steven Seifert: „Wir haben genug zu tun und würden eher noch jemanden einstellen“. | Bildquelle: Johannes Wilde

Die Zahl der Außendienstmitarbeiter geht branchenweit zurück. Sorgen Sie sich um Ihre Zukunft?

D'Angelo: Im Gegenteil. Die DEVK-Strategie ist, gerade in kleineren Städten präsent zu bleiben. Bei uns in Kronach – 30.000 Einwohner – wird es auf Dauer nur ein DEVK-Büro geben: Das sind wir. Wir haben genug zu tun für fünf Mitarbeiter und würden eher noch jemanden einstellen.

Apropos Neueinstellungen: Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Die Versicherungsbranche zählt ja nicht gerade zu den beliebtesten Ausbildungsbranchen.

D'Angelo: Wir sind in einer ländlichen Region, da halten sich Bewerbungen in Grenzen. Aber wir hatten bislang immer Glück mit den Leuten, die bei uns angefangen haben. Früher gab es nur den Weg in die Selbstständigkeit, heute sind alle sozialversicherungspflichtig angestellt – das nimmt etwas Druck raus.

Interne Wettbewerbe und Incentives gelten als Markenzeichen des Ausschließlichkeitsvertriebs. Welche Rolle spielen sie für Sie?

D'Angelo: Eigentlich keine. Man sieht sich im Vergleich zu anderen Agenturen, das ist interessant – aber wir richten unseren Vertrieb nicht danach aus. Zeichnet sich gegen Jahresende ab, dass wir einen Wettbewerb gewinnen , freuen wir uns natürlich.

Am Fluss in Kronach, mit der Festung Rosenberg im Hintergrund: Von links: Maximilian Sesselmann, Marco D'Angelo, Steven Seifert, Marlon Mehlig, Justin Schindhelm und Ulrike Querfurth-Amon. | Bildquelle: Johannes Wilde

Haben Sie schon mal an so einer Reise teilgenommen?

D'Angelo: Dieses Jahr ging es nach Kos, in ein tolles Hotel. Meine Frau und die Kinder sind mitgeflogen, wir haben privat noch ein paar Tage drangehängt.

Apropos Familie: Wie lässt sich der Beruf eines Agenturleiters mit der Familie vereinbaren?

D'Angelo: Sehr gut, weil ich mir meine Zeit fast komplett selbst einteilen kann und ich meine Termine so lege, dass es passt. Ich habe vorher im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet: mit Samstagsschichten bis 20 Uhr – da gab es keine Flexibilität. Hier schon. Mittwochs und freitags habe ich am Nachmittag meist frei.

Wie setzen Sie KI in Ihrer täglichen Arbeit ein?

D'Angelo: Noch sehr wenig – vielleicht für einen Facebook-Post oder eine Antwort auf eine Google-Bewertung. Für die E-Mail-Beantwortung nutzen wir KI nicht, das ist auch ein Datenschutzthema. Bei uns spielt sie noch keine große Rolle.