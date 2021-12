„Solche Verkäufe gab es nicht einmal nach dem Brexit“ Goldpreis-Manipulation an der US-Terminbörse?

Die Seitwärtsbewegung bei Edelmetallen hat sich auch im Juni fortgesetzt. Der Goldpreis fiel um 2,3 Prozent und schloss bei einem Kurs von 1.245 US-Dollar pro Feinunze ab.

In einem recht ereignislosen Monat für das gelbe Metall kam es jedoch am Morgen des 26. Juni erneut zu einem Zwischenfall an der US-Terminbörse Comex, der viele Investoren ratlos zurückließ. Innerhalb weniger Sekunden ist der Goldpreis um rund 1,6 Prozent abgestürzt.

Gold-Futures im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar

Kurz vor dem Preissturz wurden Gold-Futures im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf den Markt geworfen. Verkäufe in derart großem Umfang gab es nicht einmal nach dem Brexit oder dem überraschenden US-Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen November.