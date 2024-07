Der Online-Broker Traders Place bietet eine digitale Vermögensverwaltung an. Dazu kooperiert die Handelsplattform mit Sitz im bayerischen Freilassing mit DJE Kapital. Kunden können über die Online-Vermögensverwaltung Solidvest ihr Investment an DJE übergeben. Die Einzeltitelportfolios werden aktiv gemanagt, investiert wird je nach Risikoklasse ausschließlich in Aktien und Anleihen. Die Mindesteinlage liegt bei 10.000 Euro.

„Mit diesem Produkt bieten wir unseren Kunden neben dem Online-Brokerage nun auch die Möglichkeit, ihr Vermögen von ausgewiesenen Spezialisten verwalten zu lassen“, sagt Ernst Huber, Gründer und Geschäftsführer von Traders Place. Das Unternehmen ist seit August 2023 aktiv.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Der Investment-Ansatz von Solidvest passe zu Kunden eines Neobrokers, erklärt Sebastian Hasenack, Leiter von Solidvest. Über die Plattform erhielten Kunden Zugang zu einem 15-köpfigen Research-Team. Dieses investiert für Kunden unmittelbar in Aktien und Anleihen. Solidvest ist eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung von DJE. Bereits in der Vergangenheit ging man Kooperationen ein, etwa mit Investify Tech.