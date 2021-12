Solit Kapital startet zweite Runde für Gold-Fonds

Ebenso bleibt der Steuervorteil für die Silberbestände erhalten. Denn in Deutschland wird beim Silberkauf nach wie vor die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf den Kaufpreis fällig. Kauft und lagert der Anleger das Silber aber in der Schweiz – wie es beim Solit-Fonds geschieht – bleibt die Transaktion steuerfrei. Sämtliche Kursgewinne sind ab einem Jahr Haltedauer sowieso steuerfrei.



Per Sparplan Gold kaufen Anleger können sich ab einem Einmalbetrag von 5.000 Euro an dem neuen Fonds beteiligen oder Ratenzahlung vereinbaren. Dann beträgt die Mindestleistung 50 Euro im Monat, mögliche Zeiträume sind zwölf Monate bis maximal 20 Jahre.



Beim Kauf wird ein Agio von 5 Prozent fällig. Zudem kaufen die Initiatoren für lediglich 95 Prozent des Nominalbetrags Edelmetalle. Die laufenden Kosten für die Verwaltung liegen bei 1,6 Prozent im Jahr.



Mehr Informationen über Solit Kapital gibt es hier.



Einen Bericht über den ersten Solit Gold & Silber und weitere Gold-Fonds lesen Sie hier. Solche Rabatte richten sich zum Einen danach, wie verfügbar die Ware ist. Zum Anderen steigen die relativen Verarbeitungskosten, je kleiner die Gold- oder Silbereinheit ist. Sprich: Ein Unzen-Mini-Barren kostet beim Walzen und Stanzen ähnlich viel wie ein Kilo-Klumpen beim Gießen. Solit will nur Kilo-Barren oder sogar 12,5-Kilogramm-Barren kaufen.Ebenso bleibt der Steuervorteil für die Silberbestände erhalten. Denn in Deutschland wird beim Silberkauf nach wie vor die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf den Kaufpreis fällig. Kauft und lagert der Anleger das Silber aber in der Schweiz – wie es beim Solit-Fonds geschieht – bleibt die Transaktion steuerfrei. Sämtliche Kursgewinne sind ab einem Jahr Haltedauer sowieso steuerfrei.Anleger können sich ab einem Einmalbetrag von 5.000 Euro an dem neuen Fonds beteiligen oder Ratenzahlung vereinbaren. Dann beträgt die Mindestleistung 50 Euro im Monat, mögliche Zeiträume sind zwölf Monate bis maximal 20 Jahre.Beim Kauf wird ein Agio von 5 Prozent fällig. Zudem kaufen die Initiatoren für lediglich 95 Prozent des Nominalbetrags Edelmetalle. Die laufenden Kosten für die Verwaltung liegen bei 1,6 Prozent im Jahr.

Das Investmentthema des geschlossenen Fonds Solit 2. Gold & Silber ist dasselbe wie beim gleichnamigen Vorgänger: Der Anleger beteiligt sich direkt an einem für ihn individuell aufgeteilten Gold- oder Silberschatz, der in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz lagert. Hinter dem Fondsprojekt stecken die Geschäftsführer der Vertriebspools Netfonds und Fondsvermittlung 24, Karsten Dümmler (Foto) und Robert Vitye, die hier als Geschäftsführer des Emittenten Solit Kapital auftreten.Wie schon beim Vorgänger will der neue Solit-Fonds ebenfalls eine Art Mengenrabatt beim Barrenkauf erreichen. Den aktuellen Preisvorteil im Vergleich zum Ladenkauf gibt Solit Kapital mit bis 12 Prozent auf den Goldpreis beziehungsweise bis zu 40 Prozent auf den Silberpreis an.