Digitalisierung in Deutschland 3 Hauptfaktoren für straffere Prozesse der Versicherer

Mit der Rückkehr der Inflation stehen die Versicherungsunternehmen vor Herausforderungen, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr bewältigt haben. Drei Hauptfaktoren werden die Versicherer dazu zwingen, ihre Abläufe zu verbessern und ihre Geschäftsprozesse zu straffen. Der erste Faktor ist die Schadeninflation, der zweite der erhöhte finanzielle Druck aufgrund von Naturkatastrophen und höheren Rückversicherungskosten. Der dritte Faktor, der die Branche beeinflussen wird, sind geringere Wachstumsaussichten beim Prämienaufkommen.

Die Inflation beeinflusst die Branche in einem Ausmaß, wie sie es seit langem nicht mehr erlebt hat. Sie wirkt sich nicht nur auf die Schadenkosten aus, sondern auch auf die Kosten der Geschäftstätigkeit. Darüber hinaus wird der finanzielle Druck aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Naturkatastrophen und der steigenden Preise für Rückversicherungen zunehmen.

Als Folge der Schadeninflation und des intensiven Preiswettbewerbs wird es auf dem deutschen Markt häufig zu technischen Verlusten in der Kfz-Versicherung kommen. Auch in der Wohngebäudeversicherung wird der Druck auf die Margen zunehmen, da die Versicherer mit mehr Schäden durch Naturkatastrophen konfrontiert werden. In der Folge ist zu erwarten, dass die Versicherer ihre Prozesse mit Hilfe von Technologie verbessern werden.

Viele Versicherer wollen effizienter werden

Die IT-Ausgaben werden auf einem hohen Niveau bleiben. Die Versicherer werden weiterhin veraltete Kernsysteme ersetzen, und wir sehen einen verstärkten Fokus auf Automatisierung. Wir prognostizieren, dass viele Versicherer in Prozessautomatisierung investieren werden, um effizienter zu werden.

Um die Automatisierungsbemühungen zu unterstützen, werden die Versicherer die Modernisierung und Ablösung von Kernsystemen fortsetzen, ihren Fokus auf das Datenmanagement verstärken und die Nutzung von Cloud-Systemen ausweiten. Die Versicherer im deutschsprachigen Raum, in Frankreich und in den nordischen Ländern werden mit der Implementierung neuer Kernsysteme voranschreiten, von denen einige offen für Cloud-basierte Lösungen sind. Während die Cloud-Nutzung in Großbritannien und den USA bereits weit fortgeschritten ist, dürften die Versicherer in den deutschsprachigen Ländern und Frankreich diesem Beispiel folgen.

Über den Autor:

Marcin Mekler ist Manager bei Sollers Consulting. Das international tätige Wirtschafts- und IT-Beratungsunternehmen prognostiziert in seinem neuen Bericht „Navigating Through Stormy Times - Insurance markets and technology in 2023“, wie sich die Assekuranz in den kommenden Monaten entwickeln dürfte. Die Vorhersagen basieren auf Wirtschaftsdaten und Managementeinblicken, die durch Gespräche mit Führungskräften aus der Versicherungsbranche gewonnen wurden.