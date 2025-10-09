Am 1. Januar 2026 feiert Solvency II zehnjähriges Jubiläum. Wie die Richtlinie zustande kam, welche Änderungen es ab 2027 gibt und was Experten davon halten.

Vom Bürokratiemonster zur Maßanfertigung: So entwickelte sich die Versicherungsrichtlinie Solvency II in den vergangenen zehn Jahren – und so geht es ab 2027 weiter.

„Es ist der 17. Juni 2010. Wir befinden uns in den Büros von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz in New York. Es ist ungefähr 9 Uhr morgens, und heute werden wir Herrn Martin Sullivan interviewen.“ So beginnt der Bericht der Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), einer von der US-Regierung im Jahr 2009 eingerichteten Untersuchungskommission mit dem Auftrag, die Ursachen der Finanzkrise von 2007 bis 2008 zu untersuchen.

Rund zwei Jahre davor, im Sommer 2008, musste Sullivan Zahlen verkünden, die niemand für möglich gehalten hatte. Der Chef der American International Group (AIG) – eines der größten Versicherungskonzerne der Welt – erklärte, dass sein Unternehmen im zweiten Quartal 14,7 Milliarden Dollar durch Kreditderivate verloren hatte. Die Gesamtsumme der aufgelaufenen Verluste belief sich bereits auf 26,2 Milliarden Dollar.

Der Grund: Jahre zuvor hatte Sullivan für AIG Credit Default Swaps (CDS) im großen Stil gekauft. CDS sind Finanzderivate, die das Ausfallrisiko eines Kredits oder einer Anleihe absichern. Unter Sullivans Führung gab AIG diese Derivate in großem Stil auf hypothekenbesicherte Wertpapiere aus. Als der Immobilienmarkt kollabierte, verwandelten sich diese vermeintlich sicheren Geschäfte in tickende Zeitbomben.

Gleichzeitig hatte Sullivan eine weitere verhängnisvolle Strategie vorangetrieben: Er ließ Liquidität aus Lebensversicherungsportfolios in hochriskante Wertpapierleihegeschäfte einbinden. Das Ergebnis waren weitere Milliardenverluste – und das Ende von Sullivans Karriere als AIG-Chef. Doch auch sein Nachfolger Robert Willumstad, der wenige Wochen später das Ruder bei AIG übernahm, konnte den Konzern nicht mehr retten – zumindest nicht aus eigener Kraft. Denn nach mehreren Herabstufungen durch Ratingagenturen musste AIG zusätzliche Sicherheiten von 14,5 Milliarden Dollar bereitstellen – Geld, das schlicht nicht da war. Dem Konzern blieben nur noch Tage bis zur Insolvenz.

Wäre AIG kleiner gewesen, dann wäre das ihr Ende. Da der damals drittgrößte Versicherer weltweit aber als „too big to fail“ galt, sein Zusammenbruch also gravierende Kettenreaktionen im weltweiten Finanzsystem ausgelöst hätte, griff die US-Notenbank Federal Reserve ein und rettete den Konzern mit einem Notkredit von 85 Milliarden US-Dollar.

Europas Antwort

Diese Rettungsaktion war ein Weckruf für Europa. Wenn ein einziger Versicherer das globale Finanzsystem an den Rand des Abgrunds bringen konnte, was würde dann erst bei einem systemischen Versagen in Europa passieren? Die Botschaft war klar: Die bisherigen Risikomodelle und Kontrollmechanismen hatten versagt.

In Brüssel und Frankfurt zogen die Regulatoren eine radikale Konsequenz. Sie warfen ihre veralteten Regeln über Bord und entwickelten Solvency II – ein Regelwerk, das den Umgang mit Risiken bei Versicherern von Grund auf neu definieren sollte. Die zentrale Lehre aus dem AIG-Desaster: Versicherer müssen genug Kapital vorhalten, um ihre Risiken zu decken. Und zwar nicht nach pauschalen Formeln, sondern basierend auf ihrem tatsächlichen Risikoprofil.

„Unter Solvency I waren wichtige Risiken, wie beispielsweise Marktpreis- oder Kreditrisiken, nicht ausreichend berücksichtigt“, erklärt Lukas Linnenbrink, Versicherungsprofessor an der Fachhochschule Dortmund. Solvency II vollzog einen Wechsel von einer bilanzorientierten hin zu einer marktwert- und risikoorientierten Sichtweise, die laut Linnenbrink die individuelle Risikosituation der Versicherer deutlich besser abbilden kann. „Die Kapitalanforderung orientiert sich in Solvency II am tatsächlichen Risikoprofil und nicht mehr an pauschalen Ansätzen“, so der Risikomanagement-Experte.

Die Idee war nicht neu: Bereits seit 1999 diskutierte die EU über eine grundlegende Modernisierung ihrer Versicherungsaufsicht. Die bestehenden Regelwerke, die auf EU-Richtlinien aus den 1970er Jahren basierten, galten längst als überholt: zu einfach gestrickt, wenig risikoorientiert und ineffizient. Der europäische Versicherungsmarkt war fragmentiert, neue Risikomanagementmethoden fanden keinen Eingang in die Regulierung, und die Integration des Binnenmarkts kam nur schleppend voran.

Meilensteine & Entwicklungen Ab 1999: Diskussion um eine grundlegende Modernisierung des EU-Solvabilitätsrechts (Solvency I).

2001: Offizieller Start der Solvency-II-Initiative durch die EU-Kommission.

2009: Solvency-II-Richtlinie (2009/138/EG) verabschiedet.

2014: Omnibus-II-Direktive ändert Übergangsregelungen.

2016: Vollständiges Inkrafttreten der Solvency II in allen EU-Mitgliedstaaten.

Ab 2018: Prüfung des Standardmodells; kontinuierliche Updates zu Methoden und Parametern.

2025: Neuer Entwurf der Delegierten Verordnung zur Überarbeitung von Kapitalanforderungen, Berichts- und Offenlegungspflichten sowie Förderung langfristiger Investitionen.

30. Januar 2027: Inkrafttreten der modifizierten Solvency-II-Richtlinie

Völlig neuer Ansatz

Die Lehren aus der Finanzkrise 2008 und dem AIG-Desaster gaben den entscheidenden Anstoß. Was Sullivan und andere Versicherungsmanager vorgemacht hatten – das Eingehen extremer Risiken ohne angemessene Kapitalunterlegung –, sollte in Europa künftig unmöglich werden. Die europäischen Aufseher erkannten: Es brauchte nicht nur schärfere Regeln, sondern einen völlig neuen Ansatz.

Im Kern stellt Solvency II eine Revolution dar: Weg von starren, pauschalen Kapitalanforderungen hin zu einer wirtschaftlichen, risikobasierten Betrachtung. Jeder Versicherer muss künftig genau kalkulieren, welche Risiken er eingeht – und entsprechend Kapital vorhalten.

Drei-Säulen-Modell

Die Solvency II Directive (2009/138/EG) wurde im November 2009 verabschiedet. Nach einer Abstimmung des EU-Parlaments trat Solvency II zum 1. Januar 2016 vollständig in Kraft.

Die Richtlinie beruht auf einem Drei-Säulen-Modell:

Säule 1: Quantitative Anforderungen

Versicherer müssen jederzeit genug risikoadäquates Eigenkapital halten:



Solvency Capital Requirement (SCR): Deckt überraschende Verluste mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 Prozent pro Jahr ab.



Minimum Capital Requirement (MCR): Absolute Untergrenze; wird sie unterschritten, greift die Aufsicht sofort ein.

Bewertung sämtlicher Aktiva und Passiva zu aktuellen Marktwerten („Marktkonsistenz“).

Unternehmen dürfen Standardformel oder (bei Zulassung) interne Risikomodelle verwenden.

Säule 2: Qualitative Anforderungen & Governance

Versicherer müssen ein umfassendes Risiko- und Kontrollsystem betreiben (Risikomanagement, internes Kontrollsystem, unabhängige Prüfungen).

ORSA (Own Risk and Solvency Assessment): Unternehmen müssen regelmäßig selbst bewerten, ob sie ausreichend kapitalisiert und Risiken angemessen gemanagt sind.

Die Aufsichtsbehörde prüft diese Systeme und kann Zusatzmaßnahmen fordern.

Säule 3: Transparenz & Berichtspflichten

Regelmäßige und umfassende Offenlegung („Solvency and Financial Condition Report“) gegenüber der Öffentlichkeit und den Aufsichtsbehörden.

Einheitliche Melde- und Veröffentlichungspflichten in der ganzen EU.

Was passiert bei Nichteinhaltung?

Wird der MCR unterschritten, wird die Aufsicht sofort tätig und entzieht dem Versicherer die Geschäftserlaubnis. Bei klarer Unterschreitung des SCR gibt es einen engen Zeitrahmen – üblicherweise sechs Monate – um die Eigenmittel wieder aufzufüllen. Geschieht dies nicht, greift die Aufsicht ein und verhängt Zwangsmaßnahmen – bis hin zur Geschäftsabwicklung.

Zusätzliche Sanktionsmöglichkeiten hat die Aufsicht bei mangelhafter Governance, fehlenden Meldungen oder Verstößen gegen Qualitätsanforderungen. In solchen Fällen kann sie Bußgelder oder Auflagen verhängen und die Entlassung von Geschäftsleitern anordnen.

Es funktioniert, aber...

Solvency II habe die Risikokultur in Versicherungsunternehmen deutlich verbessert, betont Linnenbrink. „Es gibt nun ein verstärktes Bewusstsein dafür, dass Risiken einzugehen Geld kostet“, so der Versicherungsprofessor. Auch der Vertrieb bekam die Folgen der Regulierung zu spüren, da manche Produkte aufgrund hoher Kapitalanforderungen für Garantien nicht mehr oder nur modifiziert angeboten werden konnten.

Den starken Fokus auf die fondsgebundene Lebensversicherung sieht Linnenbrink als eine Reaktion auf Solvency II: Da die Versicherer „solvenzschonende“ Produkte brauchten, seien Hybridprodukte entstanden, die Fonds und klassische Anlage kombinieren.

Reform 2027: Die EU justiert nach

„In den Versicherungsunternehmen ist Solvency II mittlerweile gut angekommen, die meisten Fragen und Schwierigkeiten der Implementierung und Anwendung sind gelöst“, sagt Linnenbrink. Mit der Zeit zeigte sich jedoch in einigen Punkten Verbesserungsbedarf. „Gerade mittelständische Versicherer, die sich nach wie vor an der Bilanzierung nach HGB orientieren, sehen das Solvency-II-Reporting als Bürokratiemonster mit wenig Mehrwert“, heißt es von der Gesellschaft für aktuarielle Beratung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK).

Nun, neuneinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten von Solvency II, will der Gesetzgeber die Bürokratie abbauen, das Regelwerk praxistauglicher gestalten und gleichzeitig neue Herausforderungen wie den Klimawandel berücksichtigen. Hierfür hat die EU-Kommission im Juli 2025 einen Entwurf der Delegierten Verordnung vorgelegt, der ab dem 30. Januar 2027 angewendet werden soll.

Risikomarge wird deutlich reduziert

Eine der wesentlichsten Neuerungen betrifft die Risikomarge-Berechnung. Künftig wird diese jedes Jahr automatisch um 4 Prozent reduziert, bis sie nach einer gewissen Zeit auf mindestens 50 Prozent des ursprünglichen Wertes sinkt. Zusätzlich senkt die Kommission den Kapitalkosten-Satz auf 4,75 Prozent. Für Versicherer bedeutet dies, dass sie weniger Geld für diese Sicherheitsreserven zurücklegen müssen und entsprechend mehr Kapital für andere Zwecke zur Verfügung haben.

Dem GDV gehen die Änderungen nicht weit genug. Götz Treber, Leiter Kompetenzzentrum Unternehmenssteuerung und Regulierung beim Versichererverband kritisiert den Kapitalkosten-Satz als zu hoch. Auch Linnenbrink findet, dass hier eine stärkere Entlastung möglich wäre.

Zweiteilung der Kundenberichte

Des Weiteren soll der bisherige Solvabilitäts- und Finanzbericht (SFCR), oft über 100 Seiten lang und für Laien unverständlich, künftig aus zwei Teilen bestehen. Teil A richtet sich mit maximal fünf Seiten in einfacher Sprache an Versicherungskunden und beantwortet grundlegende Fragen zur Unternehmenslage und zur Sicherheit der Leistungen. Teil B enthält detaillierte technische Informationen für Analysten, Aufsichtsbehörden und andere Fachleute.

„Berichte mit weit über 100 Seiten Umfang nützen den Versicherungsnehmern nicht“, heißt es auch vom GDV. Sie würden kaum wahrgenommen: Im Schnitt werde ein Bericht nur neun Mal im Monat aufgerufen. Statt eines zusätzlichen kurzen Berichts würde der Verband den Verbrauchern aber lieber lediglich ausgewählte wichtige Kennziffern wie die Solvenzquote zur Verfügung stellen.

Linnenbrink sieht das anders. „Angesichts der eingeschränkten alleinigen Aussagekraft der Solvenzquote sollte eine differenzierte Darstellung das Ziel bleiben“, sagt er. Die Quote basiere nämlich auf komplexen Bewertungsmodellen, sei zwischen Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar und erlaube keine direkte Aussage über wirtschaftliche Stärke oder Zukunftsfähigkeit. Allerdings bezweifelt auch Linnenbrink, dass die fünfseitige Zusammenfassung der Berichte zu einer besseren Wahrnehmung und Akzeptanz in der Öffentlichkeit führen würde – „einen Versuch ist es dennoch wert“.

Erleichterungen nach Unternehmensgröße

Darüber hinaus soll das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gestärkt werden: Kleine Versicherer mit geringen Risiken sollen künftig nicht mehr dieselben aufwendigen Verfahren anwenden müssen wie große, komplexe Konzerne. Geplant sind vereinfachte Berichte und Berechnungen sowie angepasste Risikomodelle je nach Unternehmensgröße und -komplexität. Künftig fallen Versicherer mit weniger als 15 Millionen Euro Beiträgen (vorher: 5 Millionen Euro) unter vereinfachte Regeln.

Der GDV-Experte lobt die umfangreichen Entlastungen, kritisiert aber die Größenkriterien als zu restriktiv, auch im Vergleich zum Bankensektor. Linnenbrink bestätigt: Viele Anforderungen lassen sich schlecht skalieren – kleine Versicherer haben trotzdem hohen Aufwand.

Zwei Tests bei Aktienanlagen

Außerdem sollen die Bedingungen für langfristige Aktieninvestitionen der Versicherer verbessert werden. Sie werden künftig auf zwei Wegen nachweisen müssen, dass sie Aktien langfristig halten können: über einen Methodologie-Ansatz und einen Zwangsverkaufstest.

Der Methodologie-Ansatz richtet sich vor allem an Versicherer mit langfristigen Verträgen wie Lebensversicherungen mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren. Diese müssen nachweisen, dass sie auch bei unvorhergesehenen Ereignissen nicht zum Aktienverkauf gezwungen sind. Beim Zwangsverkaufstest simuliert der Versicherer verschiedene Szenarien über fünf Jahre – von normalen Wirtschaftslagen bis hin zu Krisen wie einem Börsencrash oder einer Pandemie. Nur wer beide Tests besteht, profitiert von den günstigeren Kapitalregeln.

Auch für Verbriefungen – komplexe Finanzprodukte – werden die Risikofaktoren reduziert, was weniger Eigenkapitalanforderungen bedeutet.

Der GDV-Regulierungsexperte Treber begrüßt die Neuerungen grundsätzlich. Für deutsche Lebensversicherer mit ihren langfristigen Produkten sei es jedoch wichtig, dass langfristige Bewertungskriterien stabil bleiben, wirft er ein. „Und genau an diesem Punkt sollte der Entwurf aus unserer Sicht nachgebessert werden: Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Kriterien sich in den nächsten Jahren an einer wichtigen Stelle verschieben könnten“.

Klimarisiken im Fokus

Auch in Sachen Klimarisiken tut sich bei der überarbeiteten Richtlinie viel. Da sich die Folgen des Klimawandels nicht aus historischen Daten ableiten lassen, verbietet die neue Regelung die reine Vergangenheitsorientierung bei klimabezogenen Risiken. Versicherer müssen Klimaszenarien verwenden und interne Verfahren zur Klimarisikoanalyse etablieren. Zusätzlich wird eine Nachhaltigkeits-Berichterstattung eingeführt, die offenlegt, wie Unternehmen mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen.

Ein Jahrzehnt Solvency II hat gezeigt: Das System funktioniert, aber es lebt auch. Es passt sich an neue Risiken an – seien es Pandemien, Klimawandel oder die nächste Finanzkrise. Die Reform 2027 ist dabei nur eine Etappe. Martin Sullivan würde das gefallen: Ein System, das aus Fehlern lernt, bevor sie passieren.