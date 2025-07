Die EU-Kommission hat den Entwurf der Delegierten Verordnung vorgelegt. Was ändert sich für Versicherungsunternehmen ab 2027 genau? Und was hält der GDV davon? Ein Überblick.

Aktualisiert am: 22. Juli 2025

Was ist Solvency II überhaupt?

Solvency II ist das europäische Regelwerk für Versicherungsunternehmen – vergleichbar mit den Basel-Regeln für Banken. Es legt fest:

Wie viel Eigenkapital Versicherer vorhalten müssen

Wie sie ihre Risiken bewerten und melden müssen

Welche Berichte sie veröffentlichen müssen

Ziel: Schutz der Versicherungskunden und Stabilität des Finanzsystems.

Die EU-Kommission hat vergangene Woche einen Entwurf der Delegierten Verordnung zu Solvency II vorgelegt. Daraus ergeben sich folgende Änderungen:

Die neue Risikomarge-Formel

Was ist die Risikomarge?

Zusätzliches Geld, das Versicherer für unvorhergesehene Verluste zurücklegen müssen – eine Art „Sicherheitspuffer“ für Risiken, die nicht exakt berechenbar sind.

Was ändert sich?

Neue Formel: RM = CoC · Σ max(0,96^t ; 50%) · SCR(t) / (1+r(t+1))^(t+1)

In einfachen Worten:

Die Risikomarge wird jedes Jahr automatisch um 4 Prozent reduziert (daher der Faktor 0,96: 100% - 96% = 4%)

Nach einer gewissen Zeit sinkt sie auf mindestens 50 Prozent des ursprünglichen Wertes

Der Kapitalkosten-Satz wird auf 4,75 Prozent gesenkt.

Praktische Bedeutung:

Versicherer müssen weniger Geld für diese Sicherheitsreserven zurücklegen, haben also mehr Kapital für andere Zwecke frei.

Einfachere Berichte für Kunden

Was war das Problem?

Der bisherige „Solvabilitäts- und Finanzbericht“ (SFCR) war oft über 100 Seiten lang und für Laien unverständlich.

Die Lösung:

Zweiteilung des Berichts:

Teil A - Für Versicherungskunden:

Maximal 5 Seiten

Einfache, verständliche Sprache

Grundlegende Infos: Wie steht das Unternehmen da? Wie sicher sind meine Leistungen?

Teil B - Für Fachleute:

Detaillierte technische Informationen

Für Analysten, Aufsichtsbehörden und andere Versicherungsexperten

Darf auf andere öffentliche Berichte verweisen.

Erleichterungen für kleine Versicherer

Was bedeutet"„Verhältnismäßigkeit“?

Kleine Versicherer mit geringen Risiken sollen nicht dieselben aufwendigen Verfahren anwenden müssen wie große, komplexe Konzerne.

Was ändert sich?

Vereinfachungen für kleinere Unternehmen (Details werden noch ausgearbeitet)

Weniger umfangreiche Berichte und Berechnungen für kleinere Versicherer

Angepasste Risikomodelle je nach Unternehmensgröße und -komplexität

Bessere Bedingungen für langfristige Investitionen

Aktieninvestitionen:

Problem: Versicherer mussten bisher sehr hohe Sicherheitsreserven für Aktien vorhalten.

Lösung: Neue Regeln für langfristige Aktieninvestitionen:

Versicherer können auf zwei verschiedene Arten nachweisen, dass sie Aktien langfristig halten können (ohne sie in Krisenzeiten verkaufen zu müssen):

1. Methodologie-Ansatz:

Wer kann das nutzen?

Versicherer mit langfristigen Versicherungsverträgen (Lebensversicherungen, die länger als zehn Jahre laufen)

(Lebensversicherungen, die länger als zehn Jahre laufen) Diese haben meist wenig liquide Verpflichtungen („illiquide Verbindlichkeiten“)

Was müssen sie nachweisen?

Für Schaden-/Unfallversicherung: Sie brauchen einen ausreichend großen Liquiditätspuffer für unvorhergesehene Schadenszahlungen. Wenn ein Sturm zum Beispiel viele Dächer beschädigt, müssen sie trotzdem nicht ihre Aktien verkaufen

Sie brauchen einen ausreichend großen Liquiditätspuffer für unvorhergesehene Schadenszahlungen. Wenn ein Sturm zum Beispiel viele Dächer beschädigt, müssen sie trotzdem nicht ihre Aktien verkaufen Für Lebensversicherung: Ihre Kunden können das Geld meist nicht kurzfristig abrufen, bei einer 30-jährigen Lebensversicherung ist das Geld fest eingeplant. Die Versicherer müssen nachweisen, dass sie selbst in einer Finanzkrise nicht sofort alle Aktien verkaufen müssen.

2. Zwangsverkaufstest:

Was ist das? Der Versicherer muss am Computer durchspielen, ob er in den nächsten fünf Jahren seine Aktien verkaufen müsste.

Wie funktioniert der Test?

Normale Szenarien: Was passiert bei durchschnittlicher Wirtschaftslage? Beispiel: 2 Prozent Wirtschaftswachstum, normale Zinsen, übliche Schadensfälle

Was passiert bei durchschnittlicher Wirtschaftslage? Stress-Szenarien: Was passiert in einer Krise? Beispiel: Börsenkrash wie 2008, Pandemie wie Corona, Naturkatastrophe

Was passiert in einer Krise?

Was wird geprüft?

Mittelzuflüsse: Wie viel Geld kommt rein? (Versicherungsbeiträge, Anlageerträge)

Wie viel Geld kommt rein? (Versicherungsbeiträge, Anlageerträge) Mittelabflüsse: Wie viel Geld geht raus? (Schadenszahlungen, Kosten, Kundenrückzahlungen)

Wie viel Geld geht raus? (Schadenszahlungen, Kosten, Kundenrückzahlungen) Bilanz: Bleibt unterm Strich genug übrig, ohne Aktien zu verkaufen?

Praktisches Beispiel: Ein Lebensversicherer prüft: „Wenn 2025 die Börse um 30% fällt UND gleichzeitig viele Kunden ihre Verträge kündigen wollen – habe ich dann noch genug andere Geldquellen oder muss ich meine Aktien mit Verlust verkaufen?“

Nur wenn beide Tests bestanden werden, darf der Versicherer von den günstigeren Kapitalregeln für langfristige Aktieninvestitionen profitieren.

Praktisch: Versicherer können leichter langfristig in Aktien investieren, was höhere Renditen für Kunden ermöglichen kann.

Verbriefungen (komplexe Finanzprodukte):

Reduzierte Risikofaktoren = weniger Eigenkapital erforderlich

= weniger Eigenkapital erforderlich Soll Banken helfen, mehr Kredite zu vergeben, da Versicherer diese Produkte leichter kaufen können.

Neue Klimarisiko-Regeln

Das Problem: Klimawandel bringt neue Risiken (Überschwemmungen, Stürme), die sich nicht aus historischen Daten ableiten lassen.

Die Lösung:

Verbot der reinen Vergangenheitsorientierung bei klimabezogenen Risiken

Klimaszenarien müssen wo sinnvoll verwendet werden

Interne Verfahren zur Klimarisikoanalyse erforderlich

Nachhaltigkeits-Berichterstattung:

Versicherer müssen künftig offenlegen, wie sie mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen.

Wann tritt das in Kraft?

Inkrafttreten: 20 Tage nach Veröffentlichung im EU-Amtsblatt

Anwendung: 30. Januar 2027

Das Dokument gibt keinen konkreten Termin für die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt an. Die Versicherer haben bis zum 30. Januar 2027 Zeit für die Umsetzung - wie lange diese Vorbereitungszeit genau ist, hängt davon ab, wann die finale Veröffentlichung erfolgt.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Positiv:

Verständlichere Berichte (5 Seiten statt über 100)

Potenziell bessere Renditen durch flexiblere Anlagen

Stabilere Versicherungsbranche durch bessere Risikomodelle

Klimarisiken werden systematischer erfasst und bepreist

Zu beachten:

Übergangszeit könnte zu temporären Unsicherheiten führen

Diese Punkte kritisiert der GDV:

1. Unzureichende Entbürokratisierung

Was die Reform vorsieht:

Die Delegierte Verordnung sieht eine „Straffung der Inhalte des Solvabilitäts- und Finanzlageberichts“ vor, aufgeteilt in Teil A (maximal 5 Seiten für Versicherungsnehmer) und Teil B (detaillierte Informationen für Marktprofessionals).

GDV-Kritik:

„Die Kommission hat für diese Legislatur weniger Bürokratie und mehr Wettbewerbsfähigkeit versprochen – im Entwurf finden sich davon aber noch zu wenig konkrete Verbesserungen“, so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Der Solvabilitäts- und Finanzbericht (SFCR) etwa sei für Versicherungsnehmende kaum verständlich. Gerade kleinere und mittlere Versicherer seien durch aufwendige Vorgaben stark belastet.

GDV-Forderung:

„Seitenlange Berichte helfen weder den Kunden noch der Aufsicht. Statt eines Berichts sollte künftig die Bedeckungsquote klar und transparent veröffentlicht werden – das wäre deutlich praktikabler und bürokratieärmer“.

2. Kritik an Bewertungsregeln für langfristige Verpflichtungen

Was die Reform vorsieht:

Neue Risikomarge-Formel und Kapitalkosten-Satz von 4,75 Prozent.

GDV-Kritik (Original-Zitat):

„Die vorgeschlagenen technischen Parameter stellen die Stabilität langfristig nicht sicher“, warnt Asmussen.

GDV-Forderung:

"Stabile Bewertungsregeln sind die Basis, damit wir Kundinnen und Kunden sichere und attraktive Garantien bieten können. Aus Sicht des Verbands sollten die Regeln für unterschiedliche Marktentwicklungen verlässlich funktionieren.“

3. Unzureichende Wettbewerbsfähigkeit

Was die Reform vorsieht:

Verschiedene Maßnahmen wie reduzierte Risikofaktoren für Verbriefungen und Regeln für langfristige Aktieninvestitionen.

GDV-Kritik:

Dem GDV gehen die Maßnahmen nicht weit genung. „Wenn wir im globalen Wettbewerb mithalten wollen, muss die EU hier nachlegen,“ so Asmussen.

Fazit des GDV:

Der GDV bezeichnet die Delegierte Verordnung als „Schritt nach vorn“, sieht aber „weiterhin Nachbesserungsbedarf“.