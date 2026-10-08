Versicherer bauen Private Credit aus, und die Solvency-II-Reform 2027 gibt Rückenwind. Knapp wird der Zugang zu guten Deals.

Private Markets sind für Versicherer kein Randthema mehr, sondern fester Bestandteil der Kapitalanlage. Neben Infrastructure Debt und Private Placements rückt Asset-Backed Finance immer stärker in den Fokus. Der Zugang zu differenziertem Deal Flow ist jedoch eine Herausforderung. Die Solvency-II-Reform dürfte bestehende Trends zusätzlich verstärken, erläutert Patrick O'Sullivan vom Vermögensverwalter Barings.

Noch immer bilden öffentliche Investment-Grade-Anleihen das Fundament in den Portfolios vieler Versicherer. Zunehmend geraten jedoch private Investments in den Fokus: Private Debt wandert immer stärker vom Rand des Portfolios in dessen Kernbereich.

Der Grund liegt in den Bilanzen. Versicherer mit langfristigen und prognostizierbaren Verbindlichkeiten können die Illiquiditätsprämie privater Märkte vereinnahmen. Die Rendite steigt, während gleichzeitig Downside-Schutz und Diversifikation berücksichtigt werden können. Ein einheitliches Modell gibt es dabei nicht. Welche Rolle Private Credit für die jeweiligen Versicherer spielt, hängt vom Verbindlichkeitsprofil, dem regulatorischen Umfeld und den Anlagezielen ab. Deutlich ist aber: Mit der Reifung der Märkte hat sich das Opportunitätsset erheblich verbreitert.

Asset-Backed Finance erweitert das Spektrum

Die Eckpfeiler vieler Private-Credit-Portfolios bleiben Infrastructure Debt und Private Placements. Ein deutlich wachsendes Interesse gibt es aber an Asset-Backed Finance (ABF). Jenseits klassischer Unternehmenskredite suchen Versicherer damit Zugang zu diversifizierten Forderungspools, etwa Wohnimmobilienkrediten, Konsumentenforderungen oder Equipment Finance, als Kapital zur Finanzierung von Gebrauchsgütern. Ausschlaggebend für dieses steigende Interesse ist die Kombination aus starker Besicherung, Diversifikation und attraktiver risikoadjustierter Rendite, die Asset-Backed Finance bietet.

Natürlich behält auch Real Estate Debt einen festen Platz in den Portfolios der Versicherer. Einige Teile des Immobilienmarktes sind zwar Belastungen ausgesetzt. Versicherer schätzen aber erstrangige Finanzierungen für laufende Erträge, Verlustschutz und langlaufende Cashflows. Direct Lending bleibt ebenfalls eine Kernallokation. Die Assetklasse ist deutlich gereift und bietet attraktive Spreads, starke Gläubigerschutzrechte und eine etablierte Historie. Beim aktuellen Spread-Niveau können sich attraktive Einstiegspunkte ergeben.

Mit anderen Worten: Versicherer erweitern ihr Opportunitätsset. Das bedeutet aber nicht, dass sie aus klassischen Anlagen herausrotieren. Das erwähnte wachsende Interesse an Asset-Backed Finance ist vor allem auf zusätzliche Diversifikation und die Suche nach weiteren Renditequellen zurückzuführen.

Engpass Deal Flow statt Nachfrage

Auch wenn private Anlagen an Beliebtheit gewinnen, bleiben Herausforderungen. Eine davon ist die Underwriting-Disziplin, die ins Spiel kommt, wenn Kapital in großem Umfang attraktiv investiert werden soll. Je mehr Kapital in die Assetklasse fließt, desto stärker zählen die Sourcing-Kapazitäten der Manager und der Zugang zu differenziertem Deal Flow.

Bei den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln ist der Vergleich der Segmente zentral. Im Sinne der Kapitaleffizienz werden Sektoren gesucht, die Rendite, Risiko und regulatorische Behandlung ausgewogen verbinden. Für Versicherer, die neu im Bereich der privaten Märkte sind, können zudem interne Ressourcen limitierend wirken. Denn Managerauswahl, Portfoliokonstruktion, Risikomanagement, Reporting und Governance erfordern Spezialwissen.

Hinter all dem tritt die Liquidität zwar nicht zurück, ihre Bedeutung variiert jedoch mit der Verbindlichkeitsstruktur. Lebensversicherer können beispielsweise eher auf illiquide Assets setzen. Fragen der Bewertung sind hingegen weniger ein grundsätzliches Hindernis, sofern Manager ausreichend transparent sind. Hier hat sich die Debatte verschoben: Es geht nicht mehr darum, ob investiert wird, sondern wie ein diversifiziertes Portfolio entsteht und welche Manager über Zyklen hinweg attraktive Opportunitäten erschließen.

Verbindlichkeiten bestimmen den Portfolioaufbau

Bei einem genaueren Blick auf die Unterschiede zwischen Lebensversicherern und Nicht-Lebensversicherern fällt insbesondere die Natur der Verbindlichkeiten auf. Lebensversicherer weisen typischerweise die höchsten Private-Markets-Quoten auf, vor allem in Private Credit. Infrastructure Debt, Private Placements, Real Estate Debt und Investment-Grade-Private-Credit bieten langfristige, gut prognostizierbare Investitionsmöglichkeiten. Hier stehen Cashflows, Durationsmatching und Kapitaleffizienz im Vordergrund. Auch Lebensversicherer mit kürzeren Durationen halten teils beträchtliche illiquide Kreditallokationen, sofern die Verbindlichkeiten ebenfalls illiquide sind.

Nicht-Lebensversicherer haben in der Vergangenheit wegen kürzerer und weniger gut prognostizierbarer Verbindlichkeiten an den privaten Märkten zurückhaltender agiert. Ihre Allokationen sind noch immer kleiner und auf Segmente mit starkem Downside-Schutz und berechenbarer Liquidität konzentriert. Zunehmend bauen aber auch sie den Anteil von Private Credit an ihren Investitionen aus. Sie nutzen es zur Renditesteigerung im Surplus-Portfolio oder, wo es das Profil zulässt, als Teil einer verbindlichkeitsorientierten Strategie.

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Solvency-II-Reform: Verstärker, kein Paradigmenwechsel

Unterstützend für langfristige Investitionen dürfte die Solvency-II-Reform wirken, die Januar 2027 in Kraft tritt. Die grundsätzliche Herangehensweise der Versicherer dürfte sie aber nicht verändern. Größter Profiteur verbesserter Kapitalanforderungen dürfte Private Credit bleiben.

Infrastructure Debt sollte wegen langlaufender Cashflows eine große Allokation bleiben. Private Placements, Real Estate Debt und ABF gelten ebenfalls als gut positioniert. Die Highly Predictable Assets (HPA), also Assets mit klar vorhersehbarem Cashflow, eröffnen zusätzliche Flexibilität für produktive Anlagen und bestimmte Engagements mit Bauphasenrisiko. Parallel nutzen Versicherer verstärkt Fondsfinanzierungsstrukturen und Private-Market-CLOs.

Origination: die am schwersten aufzubauende Fähigkeit

Zum Abschluss bleibt die Frage: Wie gehen Versicherer heute Private Markets an? Dabei zeigt sich: Auch wenn große Versicherer inzwischen Teams für Private Markets aufgebaut haben, fließt ein Großteil der Allokationen weiter über externe Manager. Eine integrierte Plattform erfordert erhebliche Investitionen in Personal, Systeme, Governance und Risikomanagement.

Origination bleibt im Private-Markets-Umfeld die schwierigste Aufgabe. Stetige Pipeline, Marktbeziehungen und differenzierter Deal Flow brauchen Jahre und profitieren von Skalierung. Das gilt besonders in Direct Lending, Infrastructure Debt und ABF, wo Transaktionszugang ein echter Wettbewerbsvorteil ist. Hinzu kommen Underwriting und Portfoliokonstruktion über Sektoren und Regionen hinweg. Operative Aufgaben wie Reporting, regulatorische Unterstützung, Bewertungsüberwachung und Monitoring kommen hinzu. All dies intern abzubilden, lässt sich für viele Häuser kaum rechtfertigen. Daher setzen auch jene Versicherer mit starken eigenen Teams auf spezialisierte Partner. Das aber wiederum zeigt, wie groß die Bedeutung von Private Markets für Versicherer inzwischen ist – und das Interesse dürfte in der Zukunft kaum kleiner werden.