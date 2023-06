Artikel hören Steigende Solvenzquoten „Nachranganleihen von Versicherungen bleiben eine attraktive Anlageklasse“ Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Steigende Solvenzquoten „Nachranganleihen von Versicherungen bleiben eine attraktive Anlageklasse"

Ein Jahr nach der Trendwende bei den Zinsen in der Eurozone stehen die deutschen Versicherer in einem besseren Licht da. So sind die Solvenzquoten europaweit deutlich gestiegen, berichtet Rötger Franz, Senior Portfolio Manager bei Plenum Investments, in einem Marktausblick für die Assekuranz.