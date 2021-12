Sommer, Sonne - Solar?

Investoren verkennen die enorm schnelle Entwicklung auf der Kostenseite. Die Solarindustrie ist bald unabhängig von Einspeisevergütungen. Der Solarmarkt ist mitten in der Trendwende vom Nischen- hin zum Massenmarkt. Das ist jetzt noch eine kurze Übergangsphase. In immer mehr Ländern wird Solarstrom konkurrenzfähig. In Italien beispielsweise schon 2011, in den USA 2012 und in Deutschland möglicherweise 2015. So wird es immer weitergehen. Wir sind bald in einem ganz anderen Umfeld. Der Markt wird deutlich größer.Sind Solaraktien derzeit also unterbewertet?Nein, sie sind nicht mehr ganz günstig, aber auch nicht teuer. Der Großteil ist fair bewertet, aber das hängt natürlich auch immer von den Erwartungen der Marktteilnehmer ab.Und die scheinen im Moment nicht besonders positiv zu sein.2011 dürfte ein schwierigeres Jahr für die Solarbranche werden. Dieser Einbruch wird derzeit offensichtlich vorweg genommen. Und es gibt auch noch viele Fragezeichen. Zwar wird der Solar- zum Massenmarkt, aber das Stromnetz beispielsweise ist noch überhaupt nicht reif für so viel erneuerbare Energie.Sind Lösungen in Sicht?Wir brauchen intelligente Stromnetze, so genannte Smart Grids. Es geht vor allem um das Zusammenführen von Stromerzeugung und Speicherung. Solarworld beispielsweise will solche Systeme anbieten. Ich bin überzeugt, dass Lösungen gefunden werden.Ihr Fazit: Sind fallende Kurse Einstiegskurse?Ja.