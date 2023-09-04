Institutionelle Anleger Die besten Bilder vom Sommerfest der Edelstoff Media in Hamburg

Rund 200 Gäste Die besten Bilder vom Sommerfest der Edelstoff Media in Hamburg

Bei bestem Spätsommerwetter lud die Firmengruppe Edelstoff Media, zu der die Magazine private banking magazin und DAS INVESTMENT gehören, an der Hamburger Außenalster zu ihrem alljährlichen Sommerfest. Rund 200 Gäste kamen zum Austauschen, Netzwerken, Feiern und Tanzen zusammen – Sonnenuntergang inklusive. Wir zeigen die schönsten Bilder.