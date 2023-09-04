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Ein Aperitif zum Empfang? Im Käpt'n Prüsse an der Hamburger Außenalster lud die Edelstoff Media zu ihrem diesjährigen Sommerfest. | © Matthias Oertel
Bildquelle: Matthias Oertel

Ein Aperitif zum Empfang? Im Käpt'n Prüsse an der Hamburger Außenalster lud die Edelstoff Media zu ihrem diesjährigen Sommerfest.