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Die besten Bilder vom Sommerfest der Edelstoff Media in Hamburg
Rund 200 Gäste Die besten Bilder vom Sommerfest der Edelstoff Media in Hamburg
Ein Aperitif zum Empfang? Im Käpt'n Prüsse an der Hamburger Außenalster lud die Edelstoff Media zu ihrem diesjährigen Sommerfest.
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