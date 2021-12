Sondergutachten Monopol-Kommission: PKV-Anbieter müssen digitaler werden

Ein neuer Versicherer will in den PKV-Markt eintreten und sich dort durch digitale Dienste im Wettbewerb mit den etablierten PKV-Anbietern behaupten. Das würde den Wettbewerb ankurbeln und die Digitalisierung in der PKV voran treiben, prognostiziert die Monopol-Kommission in ihrem Sondergutachten.