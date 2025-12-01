Die DZ Bank bekommt eine neue Chefvolkswirtin. Sonja Marten übernimmt zum Jahreswechsel – ihr Vorgänger kehrt nach fünf Jahren zurück in seine frühere Rolle.

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Sonja Marten die Position der Chefvolkswirtin bei der DZ Bank. Die 51-Jährige folgt auf Michael Holstein, der nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch in seine frühere Rolle als Abteilungsleiter Volkswirtschaft zurückkehrt.

Marten leitete zuvor fünf Jahre lang im DZ Bank Research die Gruppe Devisen und Geldpolitik. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die makroökonomischen und Kapitalmarktprognosen der Bank. Die studierte Volkswirtin war vor ihrem Einstieg bei der DZ Bank im Jahr 2008 bei BNP Paribas und der Dresdner Bank in Frankfurt am Main und London tätig. Ihr Studium der Volkswirtschaftslehre und Finanzen absolvierte sie in Brüssel und Warwick.

Jan Holthusen, Leiter Research und Volkswirtschaft, hebt ihre internationale Expertise und Vernetzung hervor, die bei der Einschätzung globaler Entwicklungen mit Einfluss auf Deutschland helfen. Marten wird künftig direkt an ihn berichten.