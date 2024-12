DAS INVESTMENT: Frau Wurm, der ETF-Markt wächst global mit etwa 13 Prozent pro Jahr. Ist dieses Tempo auf Dauer haltbar?

Sophia Wurm: Gerade in diesem Jahr wächst der Markt sogar noch stärker. Das hängt natürlich auch mit der positiven Entwicklung der Kapitalmärkte zusammen, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Darüber hinaus gibt es weitere Wachstumsfaktoren: Zum einen kommen immer mehr verschiedene Investorengruppen in den ETF-Markt. In Deutschland verzeichnen wir gerade ein sehr hohes Wachstum bei Selbstentscheidern - also nicht bei Endanlegern, die von Banken beraten werden, sondern bei denen, die ihre Entscheidungen selbst treffen, etwa über ETF-Sparpläne.

Die kommen primär über Neobroker und Direktbanken, oder?

Wurm: Genau, das sind die klassischen Vertriebskanäle. Die Neobroker verzeichnen jeden Monat sehr starke Kundenzuwächse, wovon wir dann entsprechend profitieren. Das hat auch mit der demografischen Verschiebung zu tun – je mehr Leute in den Markt kommen, desto stärker wächst dieses Segment. Zudem sehen wir eine sehr gute Entwicklung bei klassischen Investments wie MSCI World, die sich bei diesen Anlegern großer Beliebtheit erfreuen.

Die Neobroker wollen ihren Teil des Kuchens abhaben und greifen bei den Kosten gut zu. Wie gehen Sie damit um?

Wurm: Man muss sich strategisch entscheiden: Will man in diesem Markt dabei sein? Das ist eine Grundsatzfrage. Es sind zunächst Investitionskosten, die am Anfang relativ hoch sind und später potenziell nachlassen. Aber es ist ein super Tool, um Anleger überhaupt zu unseren Produkten zu führen.

Gibt es denn so etwas wie Markentreue bei ETFs? Bei Autos kauft man vielleicht immer wieder die gleiche Marke - aber bei ETFs schauen die Anleger doch knallhart auf Kosten und Größe, oder?

Wurm: Absolut, aber es gibt auch Produkte und Marktbereiche, wo das Angebot gar nicht so groß ist. Bei uns wären das zum Beispiel die Dividendenaristokraten, wo Anleger sehr regelmäßig Ausschüttungen bekommen und qualitativ auf die Auswahl der Aktien gesetzt wird. Diese Produkte sind nicht so wettbewerbsintensiv. Da entscheidet sich der Anleger aktiv für eine Strategie und nicht zwangsläufig für den günstigsten Index.

Die Dividendenaristokraten kosten aber auch deutlich mehr als ein klassischer MSCI World ETF...

Wurm: Ja, sie liegen bei etwa 30 Basispunkten. Aber man muss sehen: In einem S&P 500 oder MSCI World sind Milliarden investiert. Die Dividendenstrategien sind zwar auch groß, aber im Verhältnis deutlich kleiner. Ich denke, der Mix macht's: Man braucht etwas für den breiten Markt, aber auch Strategien, wo man weniger Wettbewerb hat und höhere Gebühren durchsetzen kann - wo man dem Anleger aber auch einen echten Mehrwert bietet.

Eine wichtige Säule von State Street Global Advisors sind Sektor-ETFs Wie werden diese genutzt?

Wurm: Das ist ein sehr interessanter Bereich, besonders für professionelle Anleger. Die durchschnittliche Haltedauer von Sektor-ETFs liegt bei drei bis vier Monaten. Sie werden also sehr taktisch eingesetzt. Nehmen Sie zum Beispiel die aktuelle Situation: Die breiten Märkte werden stark von wenigen großen Technologietiteln geprägt. Da stellt sich die Frage: Wie kann ich als professioneller Investor gegensteuern? Healthcare oder Energie zum Beispiel haben eine sehr geringe Korrelation zum Technologiesektor und können das Risiko-Verhältnis deutlich verändern.

Gerade mit Blick auf die neue US-Präsidentschaft dürfte das ja spannend werden.

Wurm: Absolut. Wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern, verschiebt sich auch der Fokus. Einzelne Branchen profitieren dann stärker oder werden durch neue Zölle belastet. Sektor-ETFs sind da eine sehr effiziente Möglichkeit, solche Entwicklungen abzubilden.

Wie sehen Sie die Entwicklung von Multi-Asset-ETFs? Also Produkte, die Anleihen und Aktien mischen?

Wurm: Die haben wir nur sehr eingeschränkt im Angebot. Es ist wie eine Vermögensverwaltung in einem ETF – aber das scheint nicht das große Erfolgsrezept zu sein. Was wir beobachten können: Die Anleger, die sowas nutzen könnten, gehen in der Summe doch eher in reine Aktienprodukte, gerade langfristig.

Interessant - in der aktiven Welt funktionieren Multi-Asset-Fonds ja durchaus...

Wurm: Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Kunden, die eine aktive Multi-Asset-Lösung kaufen, in der Regel von einem Bankberater beraten werden. ETFs gibt es in der Filiale kaum. Und die Selbstentscheider sind wahrscheinlich schon so weit, dass sie sagen: Ich kann das auch selber, ich kaufe mir einen Aktien-ETF und vielleicht noch Renten dazu.

Apropos Berater - werden diese durch Neobroker bei der jungen Generation obsolet?

Wurm: Solange jemand einen guten Job macht, weil er sich gut auskennt und eine gute Allokation machen kann, hat er immer seine Daseinsberechtigung. Das ist eher ein demografisches Thema - die jüngeren Kunden gehen tendenziell woanders hin, etwa zu Robo-Advisorn.

DAS INVESTMENT: Die Robos sind aber nie so richtig durchgestartet, wie man das vor einigen Jahren dachte. Woran liegt das?

Wurm: Ein wichtiger Punkt ist die Performance. In der Corona-Krise haben einige, die quantbasiert sind und Trendfolgemodelle verfolgen, Aktien verkauft, aber den Wiedereinstieg verpasst. Solche Dinge verschrecken natürlich viele Anleger. Dazu kommen die nicht gerade niedrigen Gebühren - da machen viele lieber einen klassischen Sparplan.

Mittlerweile gibt es Tausende ETFs in Europa. Wie schwer ist es da, mit Innovationen zu punkten?

Wurm: Innovation ist das eine. Das ist durchaus möglich, weil es immer interessante Marktbereiche gibt. Aber ich verstehe die Sichtweise der Anleger – es ist eine unheimliche Vielzahl an Produkten und Indizes. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist diese Vielfalt noch einmal höher. Im klassischen Bereich kann man meist noch gut erkennen, worum es geht. Aber bei den verschiedenen Schattierungen von "leicht grün" bis "dunkelgrün" gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Wie wichtig ist der Fixed-Income-Bereich für die ETF-Branche?

Wurm: Mit Blick auf die nächsten Jahre ist das strukturell sicher ein Wachstumsfeld. Gerade bei Unternehmensanleihen ist der Diversifikationseffekt kaum zu schlagen – Sie kaufen mit einem ETF Anteile an Tausenden von Anleihen. Das ist für den Endanleger quasi nicht replizierbar. Die Frage ist eher: Wird das Interesse an Anleihen insgesamt wieder stärker? Solange es keine Zinsen gab, war das komplett uninteressant.

Private Markets sind derzeit in aller Munde, zumindest in der Branche. Ist das die nächste Grenze für ETFs?

Wurm: Die Annahme ist nicht falsch. In den USA gibt es auch schon erste Bemühungen in diese Richtung. Es wird immer ein schmaler Grat bleiben zwischen Private Assets und Liquidität. Aber die Branche ist sehr entwicklungsfreudig – dieser Bereich wird in jedem Fall getestet werden. Wie erfolgreich das dann ist und ob es sich durchsetzt, wird sich zeigen.