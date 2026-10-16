Ein oder zwei Basispunkte sind „gar nicht ganz so entscheidend”: State-Street-Expertin Sophia Wurm über das, was bei der ETF-Auswahl wirklich zählt.

Sophia Wurm erklärt die Vorteile des MSCI ACWI IMI und gibt im Podcast Einblicke in die Produktentwicklung von State Street IM

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„Damit haben Sie die ganze Welt im Depot.“ Diesen Satz hört man in fast jedem Gespräch über Welt-ETFs. Nur stimmt er nicht. Der MSCI World, der bekannteste Index der Branche, enthält laut Factsheet von Ende September 2026 genau 1.249 Aktien. Alle stammen aus 23 Industrieländern, alle sind Standard- oder mittelgroße Werte. Knapp 73 Prozent entfallen auf die USA, allein Nvidia, Apple und Microsoft bringen zusammen gut 15 Prozent auf die Waage.



Sophia Wurm sagt es im Podcast so: „Da ist erstmal wichtig zu verstehen, dass gerade der MSCI World – das Flagship, das Aushängeschild, das jeder kennt – dass World in dem Fall nicht Welt bedeutet, sondern eben die entwickelte Welt.“

MSCI World, ACWI, ACWI IMI: Wo die Unterschiede liegen

Wurm arbeitet seit Oktober 2019 bei State Street, davor war sie über zehn Jahre bei der Commerzbank und dort zuletzt für die ETF-Beratung verantwortlich. Heute betreut sie institutionelle Kunden, Privatbanken und Vermögensverwalter. Und sie wirbt für einen Index, der zwei Bausteine mehr mitbringt als der MSCI World: Schwellenländer und Nebenwerte.

„Ein klassischer Länder-MSCI-Index, auf dem auch der MSCI World basiert, hat eine Abdeckung, die sich auf die Bluechips und auch teilweise noch mittelgroße Werte bezieht. Aber da wird das quasi abgeschnitten“, sagt Wurm. „Wenn man in den sogenannten IMI investiert, hat man eben auch die Nebenwerte noch dabei.“

In Zahlen: Der MSCI All Country World Investable Market Index, kurz ACWI IMI, kam Ende August 2026 auf 8.162 Titel aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern und deckt damit rund 99 Prozent des global investierbaren Aktienuniversums ab. Der gewöhnliche ACWI – mit Schwellenländern, aber ohne Small Caps – liegt bei etwa 85 Prozent. „Sie haben, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, die ganze Welt in einem Produkt vereint“, sagt Wurm. „Und das ist ideal, weil es easy, transparent und auch einfach zu allokieren ist.“ Das Produkt ist der State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market Ucits ETF (ISIN: IE00B3YLTY66).

Bringen die zusätzlichen 14 Prozentpunkte wirklich Rendite?

Ist das erweiterte Aktienuniversum ein echter Diversifikationsgewinn oder vor allem konzeptionell schön? „Realistisch muss man sehen, dass die Performance an den globalen Aktienmärkten gerade in den letzten Jahren sehr stark durch große Werte getrieben worden ist“, räumt Wurm ein. „Durch das, was gerade bei den großen Tech-Titeln passiert ist. Das ist eine Performance, die in den Nebenwerten in der Form nicht stattgefunden hat.“

Ihr Gegenargument zielt weniger auf Rendite als auf Verhalten. Kleine und mittlere Titel reagieren in unterschiedlichen Marktphasen anders und haben, wie Wurm sagt, „oft auch so ein bisschen ein Eigenleben, wo man dann eben auch von ungewöhnlichen Marktsituationen durchaus profitiert“. Und dann ist da das Segment, das zuletzt den Unterschied gemacht hat: Schwellenländer, die eine Aufholjagd, "gerade auch in diesem Jahr", hingelegt haben.



Große Investoren bauen sich genau das sonst aus Einzelteilen zusammen: Sie allokieren regional und kaufen Nebenwerte separat dazu. Der breite Index bündelt beides – und drückt nebenbei das Gewicht der Mega-Caps.

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Der Maschinenraum: Warum nie alle 8.200 Aktien im Fonds landen

Ein ETF auf 8.200 Titel kauft diese Titel nicht eins zu eins. State Street repliziert bis auf wenige Ausnahmen physisch, kauft die Aktien also tatsächlich. Bei 47 Ländern heißt das zuerst einmal: Infrastruktur. „Man muss sich schon vorstellen, dass wir da in der Summe über 23 entwickelte und ich glaube 24 Schwellenländer sprechen, wo Sie quasi in jedem Land ein Konto aufmachen müssen, um da die Aktien auch zu exekutieren.“

Die Lösung heißt optimierte Replikation, im Fachjargon Sampling. „Grundsätzlich ist das höchste Gut eines ETFs, den Index möglichst genau abzubilden“, sagt Wurm. „Jetzt ist es so: Wenn in dem Index 8.200 Aktien sind, haben die Letzten natürlich eine statistisch geringe Signifikanz.“ Wie viele Titel ein Fonds tatsächlich hält, wächst mit seinem Vermögen: „Aktuell würde ich sagen, 6.000 Aktien sind wirklich auch im Portfolio mit drin.“

Nachrechnen lässt sich das: Das entsprechende Produkt wies Anfang Oktober 2026 rund 5.990 Positionen aus, bei einem Volumen von etwa 9,5 Milliarden US-Dollar über alle Anteilsklassen. Vollständig wird es nie werden, und für Wurm ist das kein Mangel, vielmehr Absicht: „Die Vollreplikation werden wir vermutlich nie haben. Es ist aber auch nicht sinnvoll.“ Und: „Es wird niemals 8.200 Aktien in dem Produkt geben, aber sie steigen eben auch mit dem verwalteten Vermögen.“

Was bei der ETF-Auswahl zählt – und was überschätzt wird

Im Core-Segment trennen die großen Anbieter oft nur noch Basispunkte. Wonach wählt man also aus? „Am Ende des Tages geht es ja darum, was für den Investor am Ende übrig bleibt“, sagt Wurm. „Kosten sind ein Faktor, aber final ist relevant, was am Ende eines Tages für eine Netto-Performance verzeichnet wird.“ Je größer das investierte Volumen, desto wichtiger werden Liquidität, Fondsgröße und Handelshistorie – also die Frage, ob andere Marktteilnehmer ein Produkt regelmäßig handeln.



Dann fällt ein Satz, den man von einem Anbieter mitten im Preiskampf selten hört: „Ob die Strategie dann ein oder zwei Basispunkte billiger oder teurer ist, ist vielleicht am Ende des Tages gar nicht ganz so entscheidend – weil die Entscheidung, wann Sie welche Assetklasse allokieren, ja so viel größer ist, als ob Sie Produkt A oder Produkt B kaufen.“

Dazu kommt ein weicher Faktor: „Gerade wenn es ums Geld geht, geht es auch um Vertrauen.“ Ein Haus müsse auch dann handlungsfähig bleiben, wenn Anleger in volatilen Phasen verkaufen müssen – Stichwort Market Maker und Abwicklung. State Street verweist dabei gern auf die eigene Historie: 1993 kam in den USA der erste US-ETF des Hauses, in Europa feiert der Anbieter 2026 sein 25-jähriges Jubiläum.

Ab welcher Größe funktioniert ein ETF? Wurm nennt eine Hausnummer: „100 Millionen ist mal so die erste Größe, wo es wirklich interessant und dann eben auch kosteneffizient wird.“ Beim Anleger kommt das vor allem über die Spreads an. Mit einer Einschränkung, die sie gleich mitliefert: „Wenn ich ein Endanleger bin und zum Beispiel einen ETF-Sparplan habe, kann ich auf die Exekutierung gar nicht eingreifen. Das ist quasi vorgegeben.“

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Rohstoffe: je ein Drittel Energie, Metalle und Agrar

Im April 2026 hat State Street in Europa einen breiten Rohstoff-ETF gelistet, den State Street SPDR Commodity Ucits ETF (ISIN: IE0006HIE7H2). Er folgt einem Dow-Jones-Index mit 3-Monats-Forward-Methodik und quartalsweiser Neugewichtung. Der Grundgedanke ist derselbe wie bei Aktien: nicht auswählen, sondern streuen.

„Rohstoffe haben untereinander in der Regel eine sehr geringe Korrelation“, sagt Wurm. „Insofern ist da das Stichwort sicherlich Diversifizierung – und je mehr unterschiedliche Arten von Rohstoffen vertreten sind, desto diversifizierter ist das langfristig gesehen.“ Der Index setzt die drei Sektoren vierteljährlich wieder auf je ein Drittel zurück und nivelliert so, was sich zwischendurch an Über- und Untergewichtungen aufgebaut hat.

Die 3-Monats-Forwards begründet Wurm mit der Studienlage: Es sei der Punkt auf der Terminkurve, an dem über längere Zeiträume statistisch die geringsten Rollverluste anfallen. „Das hat sich durchgesetzt als Industriestandard.“ Eine Ausnahme ist das Produkt woanders: Es ist der einzige synthetisch replizierende ETF im Haus – weil es „schwierig bis unmöglich ist, physisch in Rohstoffe zu investieren“, jedenfalls ohne Lagerhaltung.

Ihr Argument für Anleger: „Gerade im Rohstoffbereich ist eigentlich das Schwierigste, vorherzusehen, welcher Rohstoff besonders profitieren wird.“ Und: „Das ist einfach ein Produkt, wo man nicht jeden Tag etwas beobachten muss, sondern was man wirklich investieren und liegen lassen kann.“

Defense-ETF: Zeitgeist – und ein Kuchen, der schon verteilt ist

Der europäische Verteidigungs-ETF des Hauses, der State Street SPDR S&P Europe Defense Vision Ucits ETF (ISIN: IE0008GRJRO8), deckt nicht nur Rüstungskonzerne ab, sondern auch Zulieferer, Kommunikation, Cybersecurity und militärische IT. Trotzdem bleibt Wurm zurückhaltend. „Die angesprochene Strategie trifft sicherlich den Zeitgeist“, sagt sie. „Man muss sehen: Vor einigen Jahren ging ja alles in Richtung ESG. Das hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt.“



Auch die eigene Verspätung spricht sie an: „Wir waren da auch nicht die Ersten am Markt, muss man fairerweise sagen.“

Wie entstehen bei State Street IM überhaupt neue Produkte? Von beiden Seiten, sagt Wurm: aus Kundennachfrage und aus eigenem Markt-Screening. Der eigentliche Filter ist der Zeithorizont. „Bis ein neues Produkt am Markt, also sprich investierbar ist, vergeht mindestens ein Jahr. Tendenziell auch länger.“ Genauso wichtig sei es, den Bestand zu pflegen. Wurm verweist auf die Dividendenstrategien, die es seit über zehn Jahren gibt und die State Street derzeit überarbeitet. Im September 2025 kam zudem gemeinsam mit Blackstone ein aktiv gemanagter Anleihe-ETF auf europäische AAA-CLOs an den Markt, der State Street Blackstone Euro AAA CLO Ucits ETF (ISIN: IE000VU9AUN9)

Eine Konsolidierung, die noch kaum jemand sieht

Ist das Privatkundengeschäft für State Street inzwischen genauso interessant wie das institutionelle? „Das ist für uns schon spannend und auch ein großes Wachstumsfeld, gerade jetzt in Deutschland“, antwortet Wurm. Das Haus habe im vergangenen Jahr die Kapazitäten ausgeweitet und „extra ein neues Team gegründet“. Die Gewichtung bleibt trotzdem eindeutig: „Institutionelle Kunden bleiben unser Herz und unser Kernbestandteil – aber natürlich wollen wir auch in diesem starken Wachstumsfeld mit dabei sein.“

Beim Blick nach vorn beschreibt Wurm einen Markt im Expansionsmodus: „Es ist ein unheimlicher Rush, in der Hinsicht, dass neue Produkte lanciert werden. Es treten auch neue Anbieter in den ETF-Markt ein, was sicherlich alles eine Daseinsberechtigung hat.“ Halten werde sich davon nicht alles.



„Da kann ich mir schon vorstellen, dass es zu der einen oder anderen Fusion oder zu Mergern kommen wird, gerade auch im Bereich der Neobroker“, sagt sie. „Im Moment ist alles auf Expansion ausgerichtet. Aber da wird sicherlich auch der Zeitpunkt kommen – es ist ja auch alles sehr kostensensitiv ausgerichtet –, wo man einfach sehen muss, ob da alle für sich auch überleben, ohne das jetzt zu drastisch ausdrücken zu wollen.“

Eine zweite Entwicklung läuft längst: „Sicherlich wird es mehr aktive Strategien auch im ETF-Mantel geben. Die Grenzen zwischen aktiv und passiv werden sicherlich weiter verschwimmen.“ Und was wird in fünf Jahren größer sein, als man es heute erwartet? „Das, was im Moment noch nicht sichtbar ist, ist sicher eine Konsolidierungswelle, die uns irgendwann mal erreichen wird.“

Diese Podcast-Folge ist in Zusammenarbeit mit State Street Investment Management entstanden.