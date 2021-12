Redaktion 03.04.2014 Lesedauer: 1 Minute

Sorge um Immobilienblase Dubai wächst wieder in den Himmel

Als Emaar Properties im vergangenen Jahr den Verkauf eines neuen Wohnimmobilienprojektes in Dubai startete, war die Nachfrage so gewaltig, dass die Polizei einschreiten musste, um das Chaos vor der Zentrale des Unternehmens unter Kontrolle zu bringen. Einige Skeptiker haben bereits ihre Sorge kundgetan, dass in Dubai gerade die nächste Immobilienblase entsteht.