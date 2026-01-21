Nach mehr als zehn Jahren im Portfolio könnte Berkshire Hathaway nun einen Schlussstrich ziehen: Das Investmentkonglomerat hat offenbar die formalen Voraussetzungen geschaffen, um sich vollständig von seiner milliardenschweren Beteiligung am Lebensmittelkonzern Kraft Heinz zu trennen.

Medienberichten zufolge registrierte Berkshire seine gesamte Beteiligung von 27,5 Prozent bei der US-Börsenaufsicht SEC. Diese Registrierung würde einen Verkauf von bis zu 325 Millionen Aktien ermöglichen. Ob das Unternehmen seine Position tatsächlich liquidiert, bleibt allerdings abzuwarten. Berkshire Hathaway gilt derzeit als größter Einzelaktionär des Ketchup- und Mac-and-Cheese-Herstellers.

Langjährige Problemposition könnte enden

Der mögliche Ausstieg würde das Ende einer Beteiligung bedeuten, die sich als seltener Fehltritt in der Investmentgeschichte von Warren Buffett herausstellte. Seit der Fusion von Kraft Foods und H.J. Heinz im Jahr 2015 befinden sich die Aktien im Sinkflug und haben rund 70 Prozent an Wert verloren. Veränderte Konsumentengewohnheiten, steigende Kosten und schwaches Wachstum bei den Kernmarken belasteten die Entwicklung nachhaltig. Nach Bekanntwerden der SEC-Registrierung gaben die Papiere am Mittwoch weitere 5 Prozent nach.

Buffett äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über den Verlauf der damals von ihm mitgestalteten Fusion und zeigte sich enttäuscht von der Entwicklung. Im vergangenen Jahr nahm Berkshire bereits eine Abschreibung von 3,8 Milliarden US-Dollar auf die Beteiligung vor.

Neuer CEO setzt frühe Signale

Die Registrierung erfolgt unter der Führung des neuen Berkshire-CEOs Greg Abel, der Warren Buffett zum Jahresbeginn im operativen Geschäft ablöste. Marktbeobachter interpretieren den Schritt als mögliches Zeichen für einen aktiveren Führungsstil beim Portfoliomanagement. Unter Buffett waren größere Portfoliobereinigungen eher die Ausnahme.

Analysten gehen davon aus, dass konkrete Informationen zu möglichen Transaktionen erst im Mai bekannt werden, wenn Berkshire seine Quartalszahlen vorlegt und die entsprechenden Pflichtmitteilungen veröffentlicht.

Kraft Heinz steht vor Aufspaltung

Der potenzielle Berkshire-Ausstieg fällt zeitlich mit strategischen Veränderungen bei Kraft Heinz zusammen. Der Konzern plant, sich bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufzuspalten. Eine Gesellschaft wird internationale Marken wie Heinz und Philadelphia bündeln, die andere konzentriert sich auf den nordamerikanischen Markt mit Produkten wie Oscar Mayer und Lunchables.

Buffett zeigte sich von dieser Aufspaltungsstrategie wenig überzeugt. Auch der frühere Partner 3G Capital, der die Fusion 2015 gemeinsam mit Berkshire orchestrierte, zog sich bereits 2023 nach jahrelangem schrittweisen Abbau vollständig aus der Beteiligung zurück.