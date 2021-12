Svetlana Kerschner 27.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Soros plant, Peking warnt China und Soros vor Währungskrieg

Das britische Pfund hatte er bereits vor einigen Jahrzehnten in die Knie gezwungen. Jetzt könnte der chinesische Yuan dran sein. In einem Interview kündigte George Soros an, gegen die Währung der Volksrepublik wetten zu wollen. Die Regierung in Peking warnt den Hedgefonds-Manager und Star-Spekulanten vor einem Währungskrieg.