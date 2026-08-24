Source For Alpha holt einen Berater für Privatkunden. Er kommt von der Wiesbadener Volksbank. Zuvor war er bei dem VZ Vermögenszentrum und PWC tätig.

Robin Kleiber ist ab Oktober 2026 Berater für Privatkunden bei Source for Alpha

Wasser wird knapp – und zum Risiko im Depot

Robin Kleiber wechselt zum 1. Oktober zum Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha. Er startet als Berater Privatkunden.

Kleiber bringt mehr als zehn Jahre Berufserfahrung mit. Zuvor arbeitete er als Vermögensverwalter mit Kundenverantwortung bei der Wiesbadener Volksbank. Davor war er als Berater bei dem VZ Vermögenszentrum in Frankfurt tätig. Weitere Stationen waren die internationale Beratung PWC sowie die Deutsche Consulting Partner (DCP), eine mittelständische Unternehmensberatung für Banken.

Source For Alpha erweiterte sein Privatkundenteam zuletzt bereits um Ken Sollner (im Juni 2026) und um Markus Détrie (im September 2026).

Bei Source For Alpha arbeiten aktuell 28 Mitarbeiter. Sie verwalten rund 1,5 Milliarden Euro. Der Vermögensverwalter besteht seit 2010. Das Haus hat die Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung nach Paragraph 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WPIG). Die Bundesbank und die Bafin beaufsichtigen es. Das Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

Für seine Fonds erhielt Source For Alpha zuletzt den Scope Investment Award 2026 (Aktien Deutschland) und den LSEG Lipper Fund Award Germany 2026 (Aktien Deutschland). Im Februar 2026 analysierte das Greiff Research Institut den Fonds Pure Equity Germany des Hauses.