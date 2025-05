Startseite

Source For Alpha holt Sven Boström als Direktor für Fondsvertrieb

Neuzugang bei Source For Alpha im Fondsvertrieb: Er bringt 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft mit und war zuvor bei der DFS Financial Planning & Consulting in Mannheim.