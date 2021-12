Source startet BIC-ETFs

Grundlage sind Länderindizes aus dem Hause Morgan Stanley Capital International (MSCI). Der MSCI Brazil Source ETF (WKN: A1C7N6) enthält die größten Unternehmen Brasiliens und kostet 0,65 Prozent Verwaltungsvergütung im Jahr.Der MSCI China Source ETF (WKN: A1C7N7) besteht aus den größten chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind. Auch dieser ETF kostet 0,65 Prozent im Jahr.Etwas höher liegen die Gebühren beim MSCI India Source ETF (WKN A1C7N8): 0,85 Prozent im Jahr. Er besteht aus den größten Unternehmen Indiens.Source hat das Trio zunächst an der Börse in London listen lassen. Sie notieren in Dollar.