Souvenirs bei Berkshire Hathaway Warren Buffett als Gummi-Ente

Die “Fiesta Ducks” tragen mexikanische Kleidung wie Ponchos und Sombreros, wie aus einer Anzeige im Besucherführer für die Veranstaltung zu sehen ist. Verkauft werden die Andenken von der Berkshire-Tochter Oriental Trading, einem Party- Ausstatter. Die Hauptversammlung findet dieses Jahr zufällig zwei Tage vor dem mexikanischen Feiertag Cinco de Mayo statt.“Investing in FUN is always a grande slam” - “In Spaß zu investieren, ist immer ein Grande-Slam”, heißt in der Anzeige, in der Spanisch und Englisch miteinander vermischt werden. Und sinngemäß weiter: “Feiern Sie ihre Geschäftsergebnisse und Cinco de Mayo mit Oriental Trading!”Wer sich die Gummi-Enten in prominenter Optik kaufen will, muss dafür 5 Dollar pro Paar zahlen.Andenken von Berkshire-Firmen wie etwa “Fruit of the Loom” oder auch “See’s Candies” sind inzwischen zu einem festen Bestandteil der Jahreshauptversammlungen geworden, für die sich in jedem Jahr tausende Aktionäre auf dem Weg nach Omaha machen - um dort den beiden Investmentlegenden Buffett, 83, und Munger, 90, zu lauschen.Oriental Trading war im Jahr 2012 von Berkshire gekauft worden - in einer Transaktion, die informierten Kreisen zufolge auf ein Volumen von rund 500 Millionen Dollar kam.