Tammie Tang, Portfoliomanagerin

Anleihen haben den Vorteil, dass sie in Umfang, Reichweite und in ihrer Ausrichtung sehr positive soziale Ergebnisse und Auswirkungen unterstützen können, während sie gleichzeitig handelbar sind und Liquidität bieten. Columbia Threadneedle Investments setzt weltweit aktiv Kapital ein, um sozial nützliche Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen oder zu finanzieren. Der CT (Lux) Global Social Bond Fonds, der im Dezember 2023 aufgelegt worden ist, will mit einer globalen Perspektive das Engagement in Sozialanleihen ermöglichen.

„Wie bei den bestehenden Strategien werden Anleihen nur dann in den CT (Lux) Global Social Bond Fonds aufgenommen, wenn wir von der Wahrscheinlichkeit überzeugt sind, dass sie sowohl eine finanzielle Rendite als auch eine positive soziale Wirkung erzielen“, sagt die leitende Portfoliomanagerin Tammie Tang.

Hauseigene Methodik zur sozialen Bewertung

Um dieses doppelte Ziel zu erreichen, werden die Möglichkeiten des Anleihemarktes zur Erzielung positiver sozialer Ergebnisse in einem wachsenden globalen Universum genutzt. Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, setzt das Team um Tammie Tang auf eine eigens entwickelte Methodik zur sozialen Bewertung, die die Anlageentscheidungen für jede einzelne Anleihe leitet, in die investiert wird.

Tang: „Während es auf dem Markt hauptsächlich ausschlussbasierte Produkte mit Schwerpunkt auf Negativscreenings gibt, beruhen unsere Strategien für soziale Anleihen auf einem ganz anderen Ansatz für das verantwortungsvolle Anlegen. Wir investieren aktiv in Unternehmen, die echte gesellschaftliche Bedürfnisse erfüllen, und nutzen ein breites Spektrum von Anleihen, um bestimmte positive soziale Ergebnisse zu erzielen.“

Ausgegeben werden die Anleihen, die für die Fonds berücksichtigt werden können, von Unternehmen, Regierungsbehörden, regionalen und lokalen Regierungsstellen, Gegenseitigkeitsgesellschaften und Wohltätigkeitsorganisationen. Zu den Emittenten von Anleihen gehören sozialpolitisch führende Unternehmen, die öffentliche Anleihemärkte zur Finanzierung groß angelegter sozialer Lösungen nutzen.

Zur Überprüfung, Beratung und Überwachung der sozialen Auswirkungen des Fonds arbeitet ein spezialisiertes Beratungsgremium in Partnerschaft mit The Good Economy und Steward Redqueen zu.

„Wir ermitteln Emittenten von Anleihen, die eine positive soziale Wirkung in sieben wichtigen Bereichen der sozialen Entwicklung anstreben, um ein breites globales soziales Universum von etwa 6.800 Anleihen zu bilden. Wir suchen die vorteilhaftesten Projekte in den bedürftigsten Gebieten, wobei die geografische Lage ein wichtiger Faktor ist. Diese Ergebnisse werden dann den zugrunde liegenden 169 Zielen der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zugeordnet“, erläutert Tang.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Innovative Ansätze zur Auswahl sozialer Anleihen

Die Investment-Grade-Kreditanalysten von Columbia Threadneedle Investments bewerten die Emittenten anhand eines etablierten Kredit-Research-Prozesses, um sicherzustellen, dass die Investitionsideen die notwendigen finanziellen, Governance- und Liquiditätsanforderungen für die Aufnahme in das Portfolio erfüllen. Besonderer Fokus wird auf die Verwaltung der Liquidität gelegt, und ein Teil des Fonds wird in hochliquide, aber weniger ertragreiche Anlagen investiert. Besteht eine Anleihe die Finanzanalyse nicht, wird sie nicht aufgenommen.

„Wir verwenden unseren eigenen sozialen Bottom-up-Bewertungsprozess, um eine Bewertung der sozialen Auswirkungen vorzunehmen, um die Eignung jeder einzelnen Anleihe zu kategorisieren und zu bewerten. Dieser Prozess wird vom Social Bond Investment Team geleitet, aber auch von unserem Sozialpartner The Good Economy überprüft“, sagt Tang. Im ersten Schritt werde eine Auswirkungskategorie von A, B oder C zugewiesen, im zweiten Schritt eine Bewertung der sozialen Intensität von 0 bis 31 (die in Quartilen sortiert ist). Insgesamt ergibt der Prozess eine soziale Punktzahl (A1 bis C4), die zum Vergleich von Anleihen, die verschiedene soziale Bedürfnisse erfüllen, und zur Überwachung des Grades der sozialen Intensität des Portfolios im Laufe der Zeit verwendet wird.

Aktiver Dialog mit Unternehmensführungen

Das Fondsmanagement des CT (Lux) Global Social Bond Fonds arbeitet proaktiv mit Unternehmen und Regierungen im wachsenden sozialen Anleihenmarkt zusammen. Tang: „Wir gehen auch in den aktiven Dialog mit Unternehmensführungen, wenn es um wesentliche ESG-Belange geht, und bewerten die Reaktionen der Emittenten auf frühere oder aktuelle Kontroversen. Somit stellen wir sicher, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden.“

Warum mit Columbia Threadneedle Investments investieren?

Columbia Threadneedle Investments ist ein Pionier im Bereich Impact Investing und führender Verfechter der Entwicklung der sich schnell entwickelnden Märkte für grüne, nachhaltige und soziale Anleihen. Um die zunehmende Kundennachfrage zu erfüllen, hat das Unternehmen im Jahr 2013 in Großbritannien die erste täglich liquide Sozialanleihen-Strategie aufgelegt, gefolgt von einer europäischen Sozialanleihen-Strategie.

Verantwortungsvolles Investieren ist für Columbia Threadneedle Investments keine neue Idee, erinnert Tang. „Wir gehörten zu den ersten Befürwortern der UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment und legten 1984 den ersten ethisch gescreenten Aktienfonds Europas auf. Wir stehen an vorderster Front, wenn es um die aktive Beteiligung an Unternehmen geht – seit mehr als drei Jahrzehnten engagieren wir uns für die Gestaltung von Branchenrichtlinien und -standards.“

Hier stellt Tammie Tang den Fonds vor.