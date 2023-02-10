Volkswirt Klaus Bauknecht
Der Sozialstaat bremst die Wirtschaft
Seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg wünschen sich viele Experten einen höheren Grad an Resilienz. Ziel ist es, Schocks und Krisen für Märkte, Lieferketten und die Gesellschaft insgesamt zu dämpfen und so die Wertschöpfung der Wirtschaft stabil zu halten. Resilienz bedeutet, auf gravierende Risiken ausreichend reagieren zu können. Der Staat kann die Resilienz von Gesellschaft und Wirtschaft durch Hilfsmaßnahmen stärken. Solch eine Politik ist vor allem in Krisenzeiten notwendig, wenn Wirtschaft und Gesellschaft ohne Eingreifen des Staates nachhaltige Disruptionen erleiden könnten.