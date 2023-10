Soziale Normen Der wachsende Anleihenmarkt entfaltet seine positive Wirkung

Seit der Corona-Pandemie steigt das Bewusstsein für Finanzierungen mit sozialen Zielen und gleichzeitig ist der Markt für als sozial gekennzeichnete Anleihen sowohl in der Breite als auch der Tiefe ständig gewachsen

Die kontinuierliche Innovation auf dem Anleihenmarkt ist ein positiver Indikator dafür, dass Finanzinstrumente Lösungen für reale Fragen bieten können, denn ihr sind Gender-Anleihen, regionsbezogene Anleihen sowie Gesundheits- oder Bildungsanleihen zu verdanken

Wir sind schon seit zehn Jahren als Investor in diesem Bereich tätig, sind aber nach wie vor begeistert von dem sozialen Wirkungspotenzial des Marktes und wollen dessen Entwicklung auch weiterhin beeinflussen

2016 wurden – kurz nach den Green Bond Principles aus dem Jahr 2014 – die Social Bond Guidelines veröffentlicht. Diese Leitlinien ebneten Unternehmen den Weg zur Ausgabe von Anleihen, deren Erlöse ausschließlich für soziale Projekte bestimmt sind – sogenannte „soziale Anleihen“. Im Anschluss wurden vereinzelt soziale Anleihen emittiert, meistens von Staaten. Während der Corona-Pandemie stieg das Emissionsniveau dann sehr stark an (Grafik).

Grafik: Emissionen grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen

Quelle: Bloomberg, Columbia Threadneedle Investments, Stand: 23. August 2023

Seit der Pandemie steigt das Bewusstsein für Finanzierungen mit sozialen Zielen und gleichzeitig ist der Markt für als sozial gekennzeichnete Anleihen sowohl in der Breite als auch der Tiefe ständig gewachsen. Inzwischen geben auch Unternehmen als sozial gekennzeichnete Anleihen aus, wobei von Banken emittierte soziale Anleihen die größte Wirkung zeigen: Das italienische Kreditinstitut Intesa emittierte im Mai 2023 seine erste soziale Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar und Bezug zu Programmen, deren Ziel die Milderung oder Vermeidung von durch Krisen entstehender Arbeitslosigkeit sowie die Unterstützung bei Naturkatastrophen und gesundheitlichen und sozialen Notsituationen ist. Die irische Bank AIB gab soziale Anleihen mit einem Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar mit Bezug zu Gesundheitsversorgung, Bildung, sozialem Wohnungsbau und bezahlbarem Wohnraum sowie bezahlbaren grundlegenden Infrastrukturen aus und Spaniens CaxiaBank emittierte seit 2019 Anleihen im Umfang von 5 Milliarden US-Dollar, die vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen und Geschäftskredite betreffen (BofA Global Research, „Social Bonds: a developing market“, 10. Juli 2023).

Es geht in der Tat inzwischen nicht mehr darum, ob eine grüne Anleihe emittiert wird, sondern darum, wie man die richtige grüne, soziale oder nachhaltige Anleihe emittiert. Der Fokus unseres Engagements in diesem Bereich liegt auf der Steigerung der Anzahl der Emissionen auf dem Markt für soziale Anleihen.

Bewusstsein für soziale Themen auf dem breiteren Markt für zweckgebundene Anleihen

Neben sozialen Anleihen gibt es auch grüne Anleihen, deren Erlöse ausschließlich für grüne Projekte bestimmt sind, und nachhaltige Anleihen, die zur Finanzierung sowohl grüner als auch sozialer Projekte dienen können. Allerdings hat es bei diesen beiden Anleihetypen Fortschritte gegeben, was die Verbreitung und das Bewusstsein für soziale Fragen anbelangt. So gab es beispielsweise Emittenten wie Western Australian Treasury, die sich im Rahmen ihrer erstmaligen Emission von grünen Anleihen dazu verpflichteten, über die zusätzlichen sozialen Vorteile ihrer grünen Projekte Bericht zu erstatten (WA.gov.au, „Western Australia issues inaugural $1.9 billion green bond“, 14. Juni 2023). Die erste solche Anleihe war der „Green Gilt“ des britischen Finanzministeriums, dessen Erlöse hauptsächlich in die grüne Infrastruktur fließen (Gov.uk, „UK’s first Green Gilt raises £10 billion for green projects“, 21. September 2021) und der durch die neu geschaffenen grünen Arbeitsplätze zusätzliche soziale Vorteile generiert.

Das Berichtswesen über diese Anleihen wird ein besseres Verständnis dahingehend ermöglichen, wie grüne Projekte zusätzliche soziale Vorteile wie neue Arbeitsplätze, bessere Verkehrsmittel und energieeffizientere Wohnungen bringen.

Auch bei nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen (SLB) mit sozialen Leistungsindikatoren (KPIs) ließ sich ein Zuwachs feststellen. So gab zum Beispiel die chilenische Regierung eine SLB (Gobierno de Chile, „Sustainability-linked Bonds“, Juni 2023) aus, die CO2-Ziele und eine Verpflichtung zur Erhöhung der Frauenquote in Leitungsgremien von Unternehmen, die von der Finanzmarktkommission beaufsichtigt werden, auf mindestens 40 Prozent bis 2031 umfasste. Trotz allem sind wir nach wie vor der Meinung, dass der SLB-Markt immer noch erheblich besser durchdacht und ausgerichtet sein sollte, indem insbesondere strenge und ehrgeizige Ziele vorgegeben werden. Erfreulicherweise kommen nun aber neben den üblicherweise verwendeten CO2-Emissionszielen auch soziale KPIs ins Spiel.

Fortschritte bei Impact-Berichten

Die Berichterstattung auf dem Markt für zweckgebundene Anleihen hat dank der Grundsätze und Leitlinien, die Beispiele für KPIs für verschiedene Projekttypen enthalten, eine gute Ausgangsbasis. Die in den Leitlinien der ICMA (International Capital Market Association) beschriebenen Berichtspflichten sind zwar nützlich, aber aus unserer Sicht besteht immer noch Verbesserungspotenzial, was das Berichtswesen und das Verständnis der Auswirkungen betrifft.

Wir würden uns eine größere Konzentration des Marktes auf den Nachweis von Auswirkungen wünschen – so ist beispielsweise die Angabe sozialer und ökologischer Kennzahlen zu den erreichten Auswirkungen ungeachtet der Kennzeichnung der Anleihe von wesentlicher Bedeutung. Des Weiteren schlagen wir vor, dass die Berichte Kennzahlen über die Befragung von Zielgruppen umfassen sollten, anhand derer sich der Nutzen der Projekte messen lässt. Dies wird nur von wenigen Emittenten praktiziert. Eine Ausnahme ist der Social Bond Impact Report von CaixaBank (CaixaBank, „Social Bonds Report“, Dezember 2022), den wir für das beste Modell der Branche halten und an dem alle Impact-Berichte ausgerichtet werden sollten.

Experimentieren mit unterschiedlichen Anleihetypen

Die Ausgabe themenbezogener Anleihen, deren Erlöse ausschließlich für die Finanzierung eines bestimmten Themas bestimmt sind, ist mittlerweile gängige Marktpraxis. Ein Beispiel dafür ist die Emission einer Serie von ICMA-konformen Gender-Anleihen im Bereich der sozialen Eingliederung durch die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) im Jahr 2022. Über ihr Gender Thematic Bonds-Programm beschaffte die ADB mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar. Diese Anleihen konzentrieren sich auf Programme, Projekte, Investitionen und Kredite, die zur Geschlechtergleichstellung und dem Empowerment von Frauen beitragen. Sie haben das Ziel, die Geschlechtergleichstellung zum Standard zu machen, geschlechterspezifische Ziele im Bereich Beschäftigung auszuarbeiten, die wirtschaftliche Teilhabe zu erhöhen, die soziale Absicherung und die Gesundheitsprogramme aufzuwerten sowie die Prävention von und den Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt zu verbessern. Diese Programme berücksichtigen darüber hinaus die besondere Anfälligkeit von Frauen im Fall von extremen Klimaereignissen sowie die wichtige Rolle, die Frauen bei der Anpassung an den Klimawandel und für Strategien zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturkatastrophen und extremen Klimaereignissen und Belastungen spielen.

Inzwischen haben verschiedene Emittenten weitere Gender-Anleihen, regionsbezogene Anleihen sowie Gesundheits- oder Bildungsanleihen auf den Markt gebracht. Diese kontinuierliche Innovation auf dem Anleihenmarkt ist ein positiver Indikator dafür, dass nach wie vor Überlegungen dahingehend angestellt werden, wie Finanzinstrumente Lösungen für reale Fragen bieten können.

Schlussfolgerungen

Der Markt für soziale Anleihen hat einen langen Weg hinter sich und ist in den vergangenen fünf Jahren sowohl in der Breite als auch Tiefe erheblich gewachsen. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Als aktivem Anleger geht es Columbia Threadneedle Investments in erster Linie darum, den Markt positiv zu beeinflussen und die richtige Art von Emissionen zu fördern. Gleichzeitig leisten wir jedoch auch Lobbyarbeit bei Regierungen, Behörden und anderen Marktteilnehmern, um sie für das Potenzial sozialer Anleihen zu sensibilisieren und ihnen zu zeigen, wie sie sich einbringen können.

In diesem Zusammenhang setzen wir uns für einen aktiven Dialog im Zusammenhang mit der Berichterstattung und insbesondere dafür ein, dass mehr Erhebungen stattfinden. Wir wünschen uns ferner nachhaltige Verbesserungen bei den Zielvorgaben für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, die aus unserer Sicht ein wirksames Instrument sein können, und wir befürworten neuartige Emissionen von Staaten und Unternehmen. Warum gibt es zum Beispiel noch keine Anleihe des britischen National Health Service?

Wir sind Stimmführer und Förderer der Märkte für soziale (und grüne) Anleihen und sind begeistert von dem großartigen Potenzial dieses Wachstumsmarkts.