Bonds mit sozialer Wirkung „Anleihen bieten beim Impact Investing drei klare Vorteile“

Herr Bond, was können Anleger mit dem Threadneedle (Lux) European Social Bond erreichen?

Simon Bond

Simon Bond: Der Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund setzt für das Erreichen gesellschaftlicher Ziele auf Unternehmensanleihen, denn wir glauben nicht, dass man auf finanzielle Renditen verzichten muss, um Gutes zu tun. Auch Liquidität spielt eine Rolle, vor allem bei einem täglich handelbaren Fonds. Deshalb stehen für uns diese drei Elemente – soziale Wirkung, finanzielle Rendite und Liquidität – im Vordergrund.

Der Zuspruch zeigt, dass die Fondsauflage vor fünf Jahren bei Anlegern auf offene Ohren stieß.

Bond: Eine Milliarde Euro verwaltetes Kapital sind ein eindeutiger Nachweis für den Erfolg von Anlagen in sozialen Anleihen. Ich bin sehr stolz auf unsere gelungene Weiterentwicklung des Produktangebots. Im Jahr 2013 haben wir die erste Strategie in sozialen Anleihen mit täglicher Liquidität aufgelegt, den Threadneedle UK Social Bond Fund – mit dem Ziel, neben finanziellen Renditen positive soziale Ergebnisse zu erzielen. Die Auflegung des Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund stellte im Jahr 2017 den Ausbau dieses bewährten Konzepts dar.

Warum setzen Sie bei Nachhaltigkeits-Anlagen speziell auf Anleihen?

Bond: Oft fragt man uns, warum wir in Anleihen anlegen. Anleihen bieten als Anlageklasse im Bereich Impact Investing drei klare Vorteile: Größe, Umfang und Zielorientierung. Wir arbeiten daran,

diese drei Vorteile maximal auszuschöpfen. Anleihen bieten ein breiteres Spektrum von Chancen in Bereichen, in die man über börsennotierte Unternehmen und Aktien einfach nicht investieren kann. Genossenschaften, Wohltätigkeitsorganisationen, gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen können sich alle

auf dem Anleihemarkt Geld beschaffen. Noch entscheidender ist, dass man sich mit zweckgebundenem Kapital und einer spezifischen Verwendung der Erlöse direkt auf das konzentrieren kann, was finanziert werden soll. Man kann das Kapital verfolgen und festlegen, welche positiven Ergebnisse es für die Gesellschaft erzielen soll. Und nach einiger Zeit lassen sich diese Ergebnisse in der realen Welt messen.

Worin liegt der Unterschied zu Mitbewerbern?

Tammie Tang

Tammie Tang: Der Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund ist ein Impact-Fonds und wir sind überzeugt, dass es sich hier um echtes Impact Investing handelt. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir

damit den Weg für Impact Investments an den öffentlichen Anleihemärkten geebnet haben. Fest steht, dass eine entsprechende Anleihe nur dann in unser Portfolio aufgenommen werden kann, wenn sie tatsächlich positive Ergebnisse erzielt – wenn sie Gutes für die Menschen und unsere Gesellschaft bewirkt.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Fonds?

Tang: Wir bemühen uns aktiv darum, diejenigen in der Gesellschaft zu berücksichtigen, die am dringendsten Unterstützung brauchen. Unsere Überzeugungen beruhen unter anderem auf der Arbeit von Wissenschaftlern wie Kate Pickett und Richard Wilkinson, die gezeigt haben, dass wir mehr Positives für die Gesellschaft bewirken können, wenn wir Benachteiligung und Ungleichheit ins Visier nehmen, als wenn wir uns nur auf Verbesserungen im Rahmen allgemeiner wirtschaftlicher Maßnahmen konzentrieren. Diese Konzentration auf Benachteiligung und Ungleichheit ist fest in unserer Anlagephilosophie und unserem Anlageprozess verankert. In unserem Prozess und bei unserer Beurteilung der sozialen Wirkung berücksichtigen wir bestimmte gesellschaftliche Ergebnisse sowie die Bevölkerungsgruppen, die von unseren Investments profitieren.

Wie stellen Sie sicher, dass auch die Rendite stimmt?

Bond: Besonders wichtig ist, dass nichts von all dem zulasten der finanziellen Performance geht. Wir wenden für die Auswahl von Anleihen ein dreistufiges Verfahren an. An erster Stelle stehen Finanzdaten. Wenn ein Unternehmen pleitegeht, wird es weder finanzielle Renditen noch gesellschaftliche Ergebnisse liefern. Das ist also die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Nur wenn eine Anleihe diese Prüfung besteht, fahren wir mit dem nächsten Schritt fort, indem wir ESG-Faktoren betrachten, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dabei steht für uns nicht unbedingt im Vordergrund, ob es jemals Kontroversen gab, sondern uns interessiert vor allem der Umgang der Unternehmensführung mit etwaigen Kontroversen und welche Pläne es zur Vermeidung weiterer Vorfälle gibt. Auf diese Weise erhalten wir einen realistischen Eindruck von der Führungskultur. Nur wenn ein mögliches Zielunternehmen für unseren Fonds diese Überprüfung bestanden hat, fahren wir mit einer aufwändigen fundamentalen Wirkungsanalyse nach dem Bottom-up-Prinzip fort. Und diese führen wir Anleihe für Anleihe durch – wir betrachten also nicht nur das Unternehmen insgesamt, sondern jede einzelne Anleihe für sich.

