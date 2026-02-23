Wer aus einer weniger privilegierten sozioökonomischen Verhältnissen an die Spitze kommt, bringt mehr mit als den guten Abschluss. Doch die Branche lässt dieses Talent oft liegen.

Die Chancen sozialer Mobilität werden in der Finanzindustrie noch nicht konsequent genug genutzt.

„Wer Karriere machen will, kann es sich nicht leisten, wegen Kindern rauszugehen“

Wer den steinigen Weg nach oben kennt, trifft am Ende oft die besseren Entscheidungen. Das geht aus einem Bericht des Diversity Project Europe (DPE) hervor. Für die Untersuchung „Social Mobility: An Untapped Opportunity“ befragte die Organisation 30 führende Vermögensverwalter und wertete Diversitätspraktiken quer durch Europa aus.

Herkunft beeinflusst Urteilsvermögen

Fondsmanager aus einkommensschwächeren Verhältnissen erzielen dabei laut dem Bericht häufig bessere Ergebnisse als Kollegen mit privilegierterem Hintergrund. Das liegt den Autoren zufolge teils daran, dass sie höhere Hürden überwinden mussten und ein breiteres Erfahrungsspektrum mitgebracht haben, das Scheuklappen-Denken im Team reduziert. Auch ein besseres Verständnis für verschiedene Kundengruppen und der Zugang zu Netzwerken jenseits der klassischen Finanzkreise werden als Vorteile genannt.

Ähnlich hatten zuvor Forschungen von Professor Alex Edmans von der London

Business School argumentiert, der das Diversity Project in Auftrag gegeben hatte: Kognitive Vielfalt in Investmentteams – stark geprägt durch die soziale Herkunft ihrer Mitglieder – kann die Teamleistung deutlich verbessern, wenn sie richtig genutzt wird.

Kaum Druck, etwas zu ändern

Trotz dieser Erkenntnisse fehlt es vielen Unternehmen an Konsequenz. Zwar bezeichnen sich fast die Hälfte der befragten Firmen (47 Prozent) als grundsätzlich offen für das Thema soziale Mobilität – dennoch haben nur 4 Prozent der Unternehmen messbare Vorgaben zur sozialen Herkunft ihrer Belegschaft. Zum Vergleich: Beim Thema Geschlecht sind es 61 Prozent.

Dabei hinkt die Branche laut dem Bericht anderen Sektoren – etwa Recht oder Unternehmensberatung – deutlich hinterher. Klassische Bewerbungsverfahren und die starke Gewichtung formaler Abschlüsse halten weiterhin viele Menschen aus weniger privilegierten Verhältnissen vom Einstieg ab.

Erschwerend kommt hinzu: Nur jede fünfte Organisation erfasst überhaupt Daten zur sozialen Herkunft ihrer Mitarbeitenden. Als Gründe werden regulatorische Unsicherheiten, fehlende einheitliche Definitionen und kulturelle Vorbehalte genannt.

Ein Wettbewerbsvorteil, der brachliegt

Dabei wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt zum Handeln. Drei Viertel der europäischen Organisationen berichten von erheblichem Fachkräftemangel. Wer soziale Herkunft als Einstellungskriterium breiter denkt, erschließt sich ein größeres Talentreservoir. Hinzu kommt: In Unternehmen, die aktiv auf Inklusion setzen, bleiben Mitarbeitende deutlich häufiger. 76 Prozent der Befragten gaben an, loyaler gegenüber Arbeitgebern zu sein, die Diversität und Inklusion fördern. 43 Prozent würden das Unternehmen verlassen, wenn solche Programme wegfielen.

Ric van Weelden, Vorsitzender des Diversity Project Europe, bringt es auf den Punkt: Soziale Mobilität sei „eines der am meisten unterschätzten Mittel für Leistung und Resilienz“ in der Branche. Wer zu stark auf enge Rekrutierungswege und klassische Qualifikationsnachweise setze, lasse Talent und Potenzial ungenutzt. Johannes Smits, Partner bei PwC Schweiz, sieht das ähnlich: Soziale Mobilität sei keine Frage gesellschaftlicher Verantwortung allein, sondern ein wirtschaftlicher Imperativ – weil sie den Talentpool vergrößere und Innovationskraft steigere.

Was Unternehmen jetzt tun können

Das DPE empfiehlt deshalb unter anderem, den Blick bei der Personalauswahl stärker auf tatsächliche Fähigkeiten statt auf Zeugnisse zu lenken, verlässliche Wege zur Erfassung sozioökonomischer Daten zu etablieren und sichtbare Unterstützung durch das Top-Management sicherzustellen. Außerdem solle die Branche stärker gemeinsam handeln, um systemische Barrieren abzubauen.