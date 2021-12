Svetlana Kerschner 23.07.2014 Lesedauer: 2 Minuten

Soziale Online-Netzwerke Finanzdienstleister müssen Facebook & Co. besser nutzen

Nachholbedarf in Sachen Social Media: An mehr als acht von zehn Nutzern geht die Kommunikation der Finanzdienstleister bei Facebook, Twitter & Co. komplett vorbei. Zudem bewerten Nutzer Angebote, die sie am häufigsten wahrnehmen, als unbefriedigend.