BlackRock-Marktausblick Sozialer Sprengstoff Inflation

Die Zentralbanken stecken im Dilemma: Die Inflation hat negative soziale Folgen und setzt die Regierungen liberaler Demokratien unter Druck. Zentralbanken, deren unabhängiges Arbeiten vom Fortbestand dieser liberalen Ordnungen abhängt, können deswegen nicht unbeteiligt an der Seite stehen, selbst wenn sie gegen kriegs- und pandemiebedingte Preisschocks wenig ausrichten können. Auch in den kommenden Monaten werden sie daher versuchen, die Inflationserwartungen in Schach zu halten, bevor sie sich – wohl spätestens im Schlussquartal 2022 – doch entschließen werden, auf mittlere Sicht mit höherer Inflation zu leben.



