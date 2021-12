S&P 500 Bankaktien sind Leidtragende der Geldpolitik

Das ist ein Problem für die „Bullen" am Aktienmarkt, die sich über sieben Jahre lang daran gewöhnt haben, dass es einheitlich Kursgewinne im Standard & Poor’s 500 Index gibt, wann immer die Fed Anreize verkündet. Doch nun zeigen sich Risse: Finanzaktien waren eine von nur zwei Branchen, die am Mittwoch Kursverluste verzeichneten, nachdem die Fed ihre Prognosen für weitere Zinsanhebungen zurückschraubte.In einem Aktienmarkt, dessen Volatilität sich seit 2015 verdoppelt hat, verdrängen Banken die Energiekonzerne als größte Ursache für Sorgenfalten bei den Investoren. Die Bankaktien sind dieses Jahr um 6,7 Prozent eingebrochen. Dahinter stehen Spekulationen, dass die niedrigen Zinsen die Profitabilität im Kreditgeschäft beeinträchtigen. Der Kursrutsch hat verhindert, dass der S&P 500 sein Minus für dieses Jahr wettmachen konnte.„Mit der Aussicht auf nur noch zwei oder drei Zinserhöhungen statt vier haben sich auch die positiven Erwartungen für die Finanzwerte verschlechtert", sagt Stephen Wood, Chef-Marktstratege Nordamerika bei Russell Investments in New York.Die Kursverluste bei den Finanzwerten haben den S&P 500 in diesem Jahr 22,1 Zähler gekostet – mehr als jede andere Branche. Die größten Kursrückgänge, von 16 Prozent oder mehr, lieferten Goldman Sachs, Citigroup und Bank of America. Diese Banken sind auf dem Tiefpunkt im Februar zu weniger als dem 1,2-fachen ihres Buchwertes gehandelt worden. Das war die niedrigste Bewertung seit 2013.Die Erwartungen für die Ergebnisse verschlechtern sich mit dem schnellsten Tempo in drei Jahren, da die größten Banken mit rückläufigen Erträgen im Investmentbanking und im Handel zu kämpfen haben – zusätzlich zu geringeren Margen im Kreditgeschäft. Analysten haben ihre Schätzungen für den Gewinn im ersten Quartal von einem Plus in Höhe von 2,5 Prozent noch im September mittlerweile auf einen Rückgang von zehn Prozent nach unten korrigiert. Für das Gesamtjahr ist die Gewinnprognose für die Banken von 9,4 Prozent Wachstum vor sechs Monaten auf plus 2,8 Prozent geschrumpft.„Dies ist eine Fed, die ihre Neigung zum Ausdruck gebracht hat, eine lockere Geldpolitik für längere Zeit beizubehalten", sagt Jeff Korzenik, Chef-Investmentstratege bei Fifth Third Bancorp in Chicago. „Für die Finanzwerte ist es eine anhaltende Enttäuschung, sowohl in Bezug auf das Tempo der Zinserhöhungen als auch für die Abflachung der Renditekurve."Die Kurse der Bankaktien brachen am 10. und 11. Februar um 3,4 Prozent ein, als die Fed-Vorsitzende Janet Yellen gegenüber dem Kongress signalisierte, dass die Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten den Zeitplan für die Zinserhöhungen verzögern könnten. Und die Finanzwerte waren für die Investoren bereits das ganze Jahr über eine Quelle der Volatilität, mit einem Rutsch von neun Prozent im Januar – fast doppelt so viel wie der S&P 500. In einem Markt, in dem die täglichen Ausschläge im S&P 500 sich auf durchschnittlich ein Prozent täglich belaufen, schwanken die Bankaktien mehr: fast 1,2 Prozent.